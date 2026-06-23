باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واشنگتن در حال استفاده از حق وتوی خود برای جلوگیری از تمدید ماموریت یونیفل یا جایگزینی آن با یک نیروی جدید سازمان ملل است. این امر اروپا را بر آن داشته است تا تشکیل یک نیروی مشترک اروپایی متشکل از تقریبا پنج هزار سرباز را برای جایگزینی یونیفل بررسی کند، در حالی که لبنان بدون ارائه ابتکار عمل روشن یا ترویج جایگزینی در سطح بینالمللی، همچنان در موقعیت دریافتکننده قرار دارد.
پیش از آنکه شورای امنیت سازمان ملل بحث رسمی خود را در مورد پیشنهاد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، برای تشکیل یک نیروی ناظر بینالمللی به جای نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)، آغاز کند، کشورهای اروپایی بررسی گزینههای عملی برای جلوگیری از پایان حضور نظامی اروپا در لبنان پس از پایان ماموریت یونیفیل در پایان امسال را آغاز کردند.
با توجه به افزایش این باور که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از قطع حمایت مالی واشنگتن از سازمان ملل متحد و اعمال تحریمها و اقداماتی برای محدود کردن تعدادی از مقامات آن، میخواهد نقش این سازمان را به پایینترین حد خود برساند، ارزیابیهای اروپاییها از موضع آمریکا در مورد پیشنهادات گوترش بسیار بدبینانه به نظر میرسد.
علیرغم پیچیدگیهای پیرامون مذاکرات آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای تجاوز مداوم رژیم تروریستی اسرائیل علیه لبنان، دادههای موجود تاکنون نشان میدهد که احتمال زیادی وجود دارد که واشنگتن از حق وتوی خود برای جلوگیری از تمدید مأموریت یونیفل یا ایجاد یک مأموریت جایگزین سازمان ملل استفاده کند.
به همین ترتیب، تکیه بر تنش آشکار در روابط آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل برای ایجاد تغییر در موضع آمریکا، مگر اینکه فشار جدی از سوی سایر طرفهای ذینفع، به ویژه اروپا و لبنان، اعمال شود، بیهوده به نظر میرسد. برعکس، موضع اسرائیل واضحتر و قاطعتر به نظر میرسد، زیرا تلآویو برای پایان دادن به مأموریت سازمان ملل تلاش میکند و از انواع فشارها برای اخراج نیروهای بینالمللی از جنوب لبنان استفاده میکند، حتی به هدف قرار دادن مستقیم آنها متوسل میشود. این حملات، از دوم مارس، منجر به کشته شدن ۶ صلحبان سازمان ملل و حمله به دهها موضع یونیفل شده است.
بر اساس این تحولات، اروپاییها با نزدیک شدن به پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل)، به طور جدی بررسی یک فرمول جایگزین را آغاز کردند. منابع دیپلماتیک اروپایی به الاخبار تایید کردند که کمیته نظامی اتحادیه اروپا (EUMC)، متشکل از روسای ستاد ارتشهای اروپایی، توصیهای را به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجخ اتحادیه اروپا، ارائه کرده و بر اهمیت استراتژیک حفظ حضور نظامی اروپا در لبنان تأکید کرده است.
به گفته این منابع، در این توصیه از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا نیروهای نظامی خود را در لبنان در چارچوب یک مأموریت مشترک اروپایی با تقریبا ۵۰۰۰ نیرو، از طریق توافقنامههای همکاری مستقیم بین ارتشهای اروپایی و ارتش لبنان، حفظ کند و بدین ترتیب حضور مداوم این نیروها و ارائه پشتیبانی و مشاوره به ارتش را تضمین کند.
یک منبع دیپلماتیک اروپایی دیگر گفت: «اروپا نمیخواهد لبنان و ارتش لبنان را بدون حمایت رها کند. ارتش هنوز به کمک زیادی نیاز دارد و خلائی که ممکن است با خروج نیروهای بینالمللی از جنوب ایجاد شود، به نفع لبنان یا منطقه نخواهد بود.» این منبع مدعی شد: «لبنان همچنین علاقهمند به حفظ این حضور اروپایی است تا به آن در انجام تعهدات بینالمللی خود در رابطه با انحصار تسلیحات، تضمین خروج اسرائیل و کمک به بازسازی جنوب و بازگشت آوارگان کمک کند.»
این منبع خاطرنشان کرد که «سطح سیاسی در اتحادیه اروپا همچنان برای پذیرش پیشنهادات دبیرکل سازمان ملل متحد تلاش میکند، در حالی که سطح نظامی نگرانی فزایندهای را در مورد از دست دادن حضور نظامی قابل توجه اتحادیه در لبنان، به ویژه از طریق ارتشهای کشورهای اصلی شرکتکننده مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان، علاوه بر هلند، اتریش، لهستان و کشورهای اسکاندیناوی، ابراز میکند. بنابراین، کمیته در حال کار بر روی تدوین راهحلهای عملی است که حفظ این حضور اروپایی در مدیترانه شرقی را تضمین میکند.»
از سوی دیگر، یک منبع دیپلماتیک سازمان ملل متحد تأیید کرد که «این سازمان بینالمللی با توجه به نیاز مبرم به تیمی از ناظران بینالمللی برای نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، نظارت بر خط آبی و ردیابی نقضهای متقابل، به دنبال راهحلهایی برای بحران لبنان است.»
او توضیح داد که «پیام و پیشنهادهای دبیرکل در این راستا حرکت میکنند، زیرا شامل ایجاد یک نیروی ناظر برای خط آبی با اندازههای مختلف و بدون سلاح است که تغییر اساسی در ماهیت مأموریت ایجاد میکند و به سازمان نظارت بر آتشبس سازمان ملل متحد (UNTSO) حاشیه مانور وسیعتری میدهد.»
این روند یکی از دلایل رد قابل پیشبینی پیشنهادات گوترش توسط رژیم تروریستی اسرائیل است، زیرا این رژیم تروریستی همواره در پی تبدیل نیروهای بینالمللی از نیروهای حافظ صلح به یک نیروی اجرایی با ماهیت رزمی بوده است که حملات، دستگیریها و مصادره سلاحها را در جنوب رودخانه لیتانی انجام میدهد و وظایفی را انجام میدهد که از سیاستهای رژیم تروریستی اسرائیل حمایت میکند.
این منبع اظهار داشت: «گوترش تلاش میکند نقش سازمان ملل متحد را در حل و فصل درگیریها، کاهش تنش و حمایت از لبنان حفظ کند و همچنین در تلاش است تا در مواجهه با سیاست تضعیف و محدود کردن نهادهای سازمان ملل متحد و دفاتر مختلف آن که توسط دولت فعلی آمریکا در پیش گرفته شده است، محکم بایستد و برای کاهش قابل توجه نقش این سازمان بینالمللی در سالهای آینده آماده شود.»
در حالی که بازیگران خارجی شروع به اقدام کردهاند، طرف لبنانی همچنان فلج مانده است. به نظر میرسد دولت لبنان در موضع انفعالی قرار دارد و فاقد هرگونه ابتکار عمل جدی در قبال اعضای بانفوذ و فعال شورای امنیت برای پذیرش پیشنهاد گوترش یا تدوین موضع لبنان و ترویج آن در سطح بینالمللی است.
الاخبار دریافته است که ژنرال دیوداتو آباگنارا، فرمانده ایتالیایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل)، در دیدارهای خود با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان و کمیته امور خارجه پارلمان این کشور پیشنهادهای ارائه شده توسط گوترش را مورد بحث قرار داده است.
او به دلیل غیبت نواف سلام، نخست وزیر لبنان، نتوانست با او دیدار کند. در این دیدارها، آباگنارا افرادی را که با آنها ملاقات کرده بود به پذیرش این پیشنهادها تشویق کرد، در حالی که طرف لبنانی قول داد که برای تدوین یک موضع رسمی واحد و اطلاع رسانی آن به سازمان ملل تلاش کند.
منبع: الاخبار