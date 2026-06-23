باشگاه خبرنگاران جوان - بابایی، مدیرعامل چادرملو در مورد دیدار این تیم مقابل پرسپولیس گفت: امروز هیأت مدیره باشگاه چادرملو با وجود مخالفت کادرفنی و شخص آقای اخباری، با اکثریت آرا تصمیم گرفت که تیم در بازی با پرسپولیس شرکت کند. حضور ما قطعی است، اما باید بگویم با کمترین میزان آمادگی و پایین‌ترین حد تمرینات وارد این مسابقه می‌شویم. دلیل حضور ما احترام به روح پاک فوتبال است.

وی ادامه داد: بازیکنان ما از فضای تعطیلی و ایام عزاداری امام حسین و پای دیگ نذری، خودشان را به این بازی می‌رسانند و طبیعی است که شرایط آماده‌سازی ما با حریف برابر نیست.



در همین راستا گفته می‌شود مدیر عامل این تیم معتقد است: ما هفته گذشته فراخوان دادیم، اما بازیکنان مطمئن نبودند که این بازی واقعاً برگزار می‌شود یا نه و اصلاً فرصتی برای آماده‌سازی وجود نداشت. قرار بود بازیکنان پس از مراسم عزاداری امام حسین و روز عاشورا به تمرینات اضافه شوند و با این موضوع هم موافقت شده بود. با این شرایط از سازمان لیگ درخواست داریم حداقل بازی به جای جمعه، روز شنبه برگزار شود.

باید دید در نهایت این دیدار چه روزی برگزار می‌شود.