باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش آئینی «روایت عشق» به نویسندگی و کارگردانی رضا تقی نژاد، با مشارکت مرکز هنر‌های نمایشی سوره، با موضوع قیام و شهادت سالار شهیدان در ایام محرم الحرام در شهر‌های مختلف ایران اجرا و پس از آن اجرای خود را در کشور عراق و شهرکربلا ادامه خواهد داد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته که این نمایش ۸ روایت از واقعه کربلاست.

نمایش «روایت عشق» کاری از گروه فرهنگی، هنری و مذهبی «تئاتر خاک» است که از ۲ تا ۴ تیرماه در شهریار، ۴ تیرماه (ظهر عاشورا) در جنت آباد، ۴ تا ۷ تیرماه در محلات، ۸ تا ۱۳ تیرماه در اصفهان، ۱۴ تا ۱۸ تیرماه در میبد یزد، ۲۸ تیر ماه در استاد معین میزبان مخاطبان می‌شود و پس از آن برای ادامه اجرا خود راهی کشور عراق و شهر کربلا خواهد شد.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: سرپرست گروه: مهدی مقیمی اسفندآبادی، طراح حرکت فرم: مرضیه مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس: سجاد مجرد، آهنگساز: امیر حسین رزازی، صدا پیشگان و مادحین: سجاد مجرد، امیر حسین براتی، احسان مولایی، حسن بهشتی، حسین مجرد و مجید نظیفی، دستیاران کارگردان: محمد حیدری و مرضیه مقیمی و...