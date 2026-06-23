نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر اهمیت توجه به نخبگان و پژوهشگران گفت: پیشرفت علمی جوامع در گرو شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده ولی فقیه گیلان در دیدار با هیئت‌رئیسه دانشگاه گیلان با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور، گفت: آینده علمی کشور در دستان دانشگاه‌هاست و این مراکز علمی باید با تقویت پژوهش، تربیت نخبگان و گسترش اندیشه‌ورزی به مرجع تولید علم و اندیشه در جامعه تبدیل شوند.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت، پس از حضور در مراسم عزاداری روز هشتم ماه محرم در دانشگاه گیلان، در نشستی صمیمی با هیئت‌رئیسه این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای راه حق و حقیقت ، دانشگاه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید علم و تربیت نیروی انسانی برای مدیریت جامعه دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مدیران و نخبگان کشور از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برخاسته‌اند و این مراکز علمی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی آینده جامعه دارند.

وی با اشاره به اهمیت عمق علمی و استدلال در بیان مسائل علمی و فرهنگی افزود: عالمان بزرگ اسلامی همواره سخنان خود را بر پایه استدلال و تحقیق مطرح می‌کردند. شهید مرتضی مطهری از جمله اندیشمندانی بود که حتی در نشست‌های کوچک نیز مباحث علمی و دقیق ارائه می‌کرد، زیرا معتقد بود اگر در یک جلسه حتی یک نفر نیز از سخن علمی بهره‌مند شود، همان کافی و ارزشمند است.

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با اشاره به تلاش و مجاهدت علمی عالمان بزرگ در تاریخ اسلام گفت: آثار ماندگاری همچون جواهرالکلام یا آثار بزرگ فلسفی و فقهی حاصل ده‌ها سال تلاش و تحقیق عالمان بوده است. این آثار نشان می‌دهد که دستیابی به دانش عمیق نیازمند صبر، مجاهدت علمی و صرف سال‌های طولانی در مسیر تحقیق و مطالعه است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید در کنار یکدیگر به تقویت علم و معرفت بپردازند، خاطرنشان کرد: در مسیر دستیابی به دانش عمیق، لازم است افراد سال‌ها در حوزه‌های مختلف علمی همچون فقه، کلام، تفسیر، تاریخ و فلسفه به مطالعه و پژوهش بپردازند تا بتوانند به درک صحیحی از مسائل علمی و اجتماعی دست یابند.

امام جمعه رشت همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به نخبگان و پژوهشگران گفت: پیشرفت علمی جوامع در گرو شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان است و کشورهایی که در عرصه علم و فناوری پیشرفت کرده‌اند، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر نخبگان و پژوهش‌های علمی انجام داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به نقش علم در پیشرفت جوامع افزود: در آموزه‌های اسلامی نیز علم به عنوان قدرت معرفی شده است و هر جامعه‌ای که در مسیر علم و پژوهش تلاش بیشتری داشته باشد، در عرصه‌های مختلف نیز به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست خواهد یافت.

امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و استادان دانشگاه گیلان، بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و حوزه و همچنین توجه بیشتر به تربیت علمی و اخلاقی نسل جوان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش نخبگان و دانشگاهیان، مسیر پیشرفت علمی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.

منبع : روابط عمومی