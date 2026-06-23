باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم

تجمعات شبانه در شب هشتم محرم، بیشتر از گذشته رنگ دلدادگی و جان‌فدایی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم سراسر ایران به ویژه جوانان غیور با الگوپذیری از ولایت مداری، حق طلبی و ظلم ستیزی حضرت علی اکبر (ع)، یک صدا فریاد مقاومت، ایستادگی و اتحاد سر دادند.

 

مطالب مرتبط
شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

حال و هوای ماه محرم در ضاحیه جنوبی بیروت + فیلم

شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

پیشگیری از گرمازدگی در مراسم‌های ماه محرم + فیلم

شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۴۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۱۰

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۵۵

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۴۰۳

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۳۷۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha