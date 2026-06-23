شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u067e\u0630\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u0645\u062f\u0627\u0631\u06cc\u060c \u062d\u0642 \u0637\u0644\u0628\u06cc \u0648 \u0638\u0644\u0645 \u0633\u062a\u06cc\u0632\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 (\u0639)\u060c \u06cc\u06a9 \u0635\u062f\u0627 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u060c \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n