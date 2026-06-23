رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با ارائه توصیه‌های امنیتی به عزاداران حسینی، بر ضرورت هوشیاری شهروندان در مراسم‌های پرجمعیت دهه نخست محرم برای پیشگیری از سرقت و جیب‌بری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد شریفی با اشاره به حضور گسترده شهروندان در آیین‌های سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: در محیط‌های شلوغ و پرتردد، هوشیاری و رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در ناکام گذاشتن سارقان و جیب‌بر‌های حرفه‌ای دارد.

وی با توصیه به عزاداران افزود: شهروندان کیف، تلفن همراه و سایر اشیای ارزشمند خود را در محل‌های امن نگهداری کرده و حتی‌المقدور از قرار دادن کیف در پشت بدن یا حمل مبالغ زیاد وجه نقد و جواهرات غیرضروری خودداری کنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا همچنین بر ضرورت مراقبت بیشتر از کودکان و سالمندان در مراسم‌های شلوغ تأکید کرد و گفت: ازدحام جمعیت ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی مجرمان را فراهم کند، از این رو خانواده‌ها باید مراقبت از همراهان خود را جدی بگیرند.

سرهنگ شریفی یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع سرقت را حفظ نظم و آرامش در صفوف عزاداری عنوان کرد و افزود: هرگونه درگیری، تنش یا بی‌نظمی در میان جمعیت می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالیت جیب‌بر‌ها و سارقان ایجاد کند؛ بنابراین عزاداران با صبوری و رعایت نظم، امنیت مراسم را افزایش دهند.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل پلیس آگاهی برای مقابله با مجرمان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در این ایام به صورت مستمر در حال رصد و پایش محیط هستند و با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد سریع و قاطع خواهند داشت.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا وقوع سرقت، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس آگاهی ، ایام محرم ، سارقان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
لطفا با مامورانی که رشوه و جرم انجام میدن به شدت برخورد کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
پلیس داریم؟!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سارقان هم خاطرشون جمع هست که زیر صد میلیون رسیدگی نمی شود
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