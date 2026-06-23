شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت خدمات انفورماتیک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بروز برخی اختلالات در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدین‌وسیله به استحضار مشتریان گرامی و هم‌وطنان عزیز می‌رساند، شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.

 تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهره‌برداری دوباره از خدمات فراهم شود.

ضمن عرض پوزش بابت وقفه پیش‌آمده در انجام امور بانکی، از تمام کاربران و مشتریان محترم تقاضا می‌شود ضمن حفظ صبوری و شکیبایی، اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان بازگشت به وضعیت عادی را صرفاً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

 اطمینان می‌دهیم تمام تلاش مجموعه بر این است که با بهره‌گیری از حداکثر توان فنی، این اختلالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

برچسب ها: شعب بانکی ، بانک مرکزی ، حمله سایبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این چه وضعیه- دو هفته هست که از همه چی افتادیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کم مردم را اذیت کن خدا برایتون نسازه
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
به ابرقدرت جدید دنیا سلام کنین !
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دلیل جالبی یعنی وقتی وصل بوده اینا را شامل نمبشده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
به نظر من تا وقتی که طلا به بالای سی میلیون نرسد و دلار بالای ۲۲۰ هزار تومان نشود این مسائل وجود خواهند داشت.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سلام این چه صیانتی است که دست خود صاحب حساب را هم قطع کردید!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Luxembourg
حسین
۱۷:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
الان از کجا خرج کنیم این چه وضعشه
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
از جیب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حداقل پول توعابربانکهامَیگذاشتید
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۵۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اینجوری نمیشه اقتصاد رو کنترل کرد آقایان... شما بی ارزه تشریف دارین.
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فکر کنم کار هوش سیاه باشه ، از استرس جنگ کمی بیرون میائیم دچار استرس بانک ، استرس بعدی چیه خدا می‌دونه ، اینم شده زندگی ما ملت
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
..به نظرم تنگه و فرودگاه و ببندید و دسترسی به بانکها به حالت قبل باز می گرده
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۲۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
همچنین بانک صادرات سامانه سپینونمی شود قسط پرداخت کردکارت کلاخدمات ازدسترس خارج شده
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اونهایی که می گفتن وصل شدن اینترنت بین المللی ضرری نداره، الان جواب بدید
۲۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
من جواب میدم چون وصل نبودن تو اون مدتی که بقیه وصل بودن وصله های امنیتی رو دیتاسنترها نگرفتن بخاطر همین راحت هک شدن امنیت شوخی نداره باید بروز باشید
ما امنیت رو با قطع کردن با دست خودمون به خطر انداختیم الان دیگه بحث هک با هوش مصنوعی هست که خیلی پیشرفته تر از قبل شده باید حتما آپدیت بود وگرنه هک میشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اشتباه لایک کردم چرت نگو ساده لوح زودباور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سواد کمه چرا قبلا اینطوری نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اینترنت بین المللی فقط برای کنترل کشورها می باشد
Iran (Islamic Republic of)
بلوچستانی
۱۶:۱۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بازم میخواهند کارت سوخت شخصی به کارت بانکی منتقل کنندبزارید همون کارت سوخت وسیله نقلیه باقی بمونه
کارت سوخت از کارت بانکی بهتره ازاین شرایط درس بگیرید
که همه بانک هاازدسترس خارج هستند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دارن بخشی از اموال بلوکه شده رو پس میدن
طلا و دلار ارزون میشه، قدرت خرید و فروش مردم رو از چرخه دارید خارج میکنید، بهونه های واهی نیارید.
۶
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
توی خواب ، که دزدان سر گردنه ی آمریکا ی جنایتکار یک ریال از پول های بلوکه شده ی ایران را آزاد کنند
۱۲
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