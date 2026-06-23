باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت خدمات انفورماتیک در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی بروز برخی اختلالات در سامانههای کارتمحور بانکهای ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدینوسیله به استحضار مشتریان گرامی و هموطنان عزیز میرساند، شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.
تیمهای فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهرهبرداری دوباره از خدمات فراهم شود.
ضمن عرض پوزش بابت وقفه پیشآمده در انجام امور بانکی، از تمام کاربران و مشتریان محترم تقاضا میشود ضمن حفظ صبوری و شکیبایی، اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان بازگشت به وضعیت عادی را صرفاً از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی و مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
اطمینان میدهیم تمام تلاش مجموعه بر این است که با بهرهگیری از حداکثر توان فنی، این اختلالات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.