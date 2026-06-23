باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان ملی نظارت بر فعالیتهای هستهای، رادیولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی عراق روز سهشنبه تایید کرد که این کشور صلاحیت لازم برای تاسیس نیروگاههای هستهای را دارد، ضمن اینکه خاطرنشان کرد که استانداردهای بینالمللی، انتخاب مکانها را تعیین میکنند.
فاضل حاوی مزبان، رئیس سازمان ملی نظارت بر فعالیتهای هستهای، رادیولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی عراق گفت: «هر مکانی میتواند محل ساخت نیروگاه هستهای باشد، اما آزمایشها و اندازهگیریها معمولا باید توسط بهترین آزمایشگاهها انجام شود، زیرا پارامترهای جدیدی دائما بر اساس حوادث و تجربیات جهانی، مانند حادثه فوکوشیما در ژاپن و همچنین تاثیر زلزلههایی که سال گذشته در ترکیه رخ داد، اضافه میشوند.»
او افزود: «آنچه در فوکوشیما اتفاق افتاد، نتیجه یک شرایط استثنایی بود که با وقوع سونامی و قطع سیستم خنککننده نمایان شد و منجر به ذوب سوخت و بروز یک مشکل بزرگ شد. در نتیجه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی استاندارد طراحی جدیدی را وضع کرد که مستلزم مهار هسته رآکتور در صورت ذوب شدن است.»
او توضیح داد که «هر شرکت طرح خود را ارائه میدهد و این طرح منوط به تایید است، در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی استانداردها را بهروزرسانی و به بالاترین سطوح ارتقا میدهد.»
این مقام عراقی اشاره کرد که «عراق مطالعات اولیه و مطالعات قبلی مربوط به دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را دارد، اما این مطالعات باید بهروزرسانی شوند تا با پیشرفتها و استانداردهای مدرن همگام باشند.»
او اظهار داشت که «تولید انرژی هستهای در حال حاضر حدود ۲۷۰۰۰ مگاوات است و انتظار میرود در سال ۲۰۴۰ از ۱۰۰۰۰۰ مگاوات فراتر رود.» او توضیح داد که «بخشی از نیازها باید توسط انرژی پاک که با تداوم مشخص میشود، پوشش داده شود، به ویژه از آنجایی که قیمت سوخت اورانیوم در سطح جهانی در مقایسه با نفت که تحت تاثیر بحرانهای سیاسی قرار میگیرد، ثابت است.»
او اشاره کرد که «طول عمر یک نیروگاه هستهای از ۶۰ تا ۸۰ سال است و ممکن است به ۱۰۰ سال هم برسد، اما چالش اصلی نیاز به سرمایه زیاد در مرحله اولیه ساخت است و پس از گذشت سالها، نیروگاه شروع به پوشش هزینههای خود میکند.»
او تاکید کرد که «یکی از برجستهترین گامها در ساخت این بخش، سفر رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عراق در دو سال پیش بود که طی آن، او علاوه بر حمایت اخیر آمریکا از این پرونده، حمایت آژانس را از کمک به عراق ابراز کرد.» وی خاطرنشان کرد که «کار بر روی مقررات و دستورالعملها بخش مهمی از راهحلهای مشکل تولید برق را تشکیل میدهد.»
او اشاره کرد که «انرژی هستهای برق پاک، پایدار و بسیار قابل اعتمادی را فراهم میکند و در تمام طول سال قابل استفاده است، اما نیازمند کار مداوم است و بازه زمانی واقعبینانه برای تکمیل الزامات اولیه حدود ده سال است.»
او توضیح داد که «این گزینه در ابتدا گران است، اما در درازمدت هزینه تولید یک مگاوات کمتر از سایر گزینهها است، علاوه بر این که سوختهای فسیلی باعث آلودگی میشوند، در حالی که انرژی هستهای گزینهای پاک و بدون انتشار گازهای گلخانهای است.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)