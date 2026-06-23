باشگاه خبرنگاران جوان - «مصحف سرخ» عنوان ویژه برنامه رادیو قرآن در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی است که به‌صورت زنده و در نوبت‌های مختلف زمانی به روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود.

گفت‌و‌گو با کارشناسان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی و همچنین قاریان قرآن کریم، مادحین اهل بیت (ع) و شعرای آیینی، پخش تلاوت‌های فاخر و ماندگار (مرتبط با ایام) از قاریان برجسته جهان اسلام، پخش مداحی و مرثیه، ارتباط با گزارشگران مستقر در شهر‌های مختلف کشور و ارائه گزارش از حال و هوای کشور در تاسوعا و عاشورا و ... از بخش‌های مختلف این برنامه می‌باشد.

«مصحف سرخ» کاری از گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن است که در شب‌های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان از ساعت ۲۰ و در روز‌های تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ صبح و همچنین عصر عاشورا از ساعت ۱۵ به‌صورت زنده و مستقیم از استودیو رادیو قرآن پخش می‌شود.

یادآور می‌شود، ویژه برنامه‌های زنده اذانگاهی ظهر با عنوان «نفس مطمئنه» از کربلای معلی و «شمع روشن» ویژه اذانگاهی مغرب از آستان مقدس حضرت عبدالعظم الحسنی (ع)‌و مراسم احیای شب عاشورا از اماکن متبرکه از دیگر تدارکات شبکه رادیویی قرآن در این ایام است.