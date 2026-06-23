همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، ویژه برنامه «مصحف سرخ» به‌صورت زنده به روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مصحف سرخ» عنوان ویژه برنامه رادیو قرآن در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی است که به‌صورت زنده و در نوبت‌های مختلف زمانی به روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود.

گفت‌و‌گو با کارشناسان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی و همچنین قاریان قرآن کریم، مادحین اهل بیت (ع) و شعرای آیینی، پخش تلاوت‌های فاخر و ماندگار (مرتبط با ایام) از قاریان برجسته جهان اسلام، پخش مداحی و مرثیه، ارتباط با گزارشگران مستقر در شهر‌های مختلف کشور و ارائه گزارش از حال و هوای کشور در تاسوعا و عاشورا و ... از بخش‌های مختلف این برنامه می‌باشد.

«مصحف سرخ» کاری از گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن است که در شب‌های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان از ساعت ۲۰ و در روز‌های تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ صبح و همچنین عصر عاشورا از ساعت ۱۵ به‌صورت زنده و مستقیم از استودیو رادیو قرآن پخش می‌شود.

یادآور می‌شود، ویژه برنامه‌های زنده اذانگاهی ظهر با عنوان «نفس مطمئنه» از کربلای معلی و «شمع روشن» ویژه اذانگاهی مغرب از آستان مقدس حضرت عبدالعظم الحسنی (ع)‌و مراسم احیای شب عاشورا از اماکن متبرکه از دیگر تدارکات شبکه رادیویی قرآن در این ایام است.

برچسب ها: رادیو قرآن ، تاسوعا ، عاشورای حسینی
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