معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک نرخ علی الحساب برای کود اوره تعیین و اعلام می شود تا کشاورزان بتوانند خرید لازم برای کود اوره داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی گفت: در قانون بودجه ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم و یارانه کود و بذر در نظر گرفتند که با توجه به پیش بینی ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم، مبلغ گندم خریداری شده ۴۸۵ همت است.

به گفته وی، بنابر توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل و مصوبه دولت داریم که در سال ۱۴۰۳ قیمت پایه ۲۸۵ هزار تومان و احتساب میانگین موزون ۲ ماهه ابتدای سال برای فروش در بورس مشخص می شود و از میانگین موزون بدست آمده ۲۰ درصد به قیمت پایه اضافه می کنیم و براین اساس قیمت کود مشخص می شود.

فتحی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه منابع در قالب خرید تضمینی گندم دیده، اختلاف نظر موجب شده نتوانند قیمت تایید کنند و روز گذشته قرار بود قیمت کود مشخص شود، اما به جمع بندی نرسیدیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از آنجایی که کشاورزان در فصل کشت قرار دارند، امروز یک نرخ علی الحساب برای کود اوره تعیین و اعلام می شود تا بتوانند خرید لازم برای کود اوره داشته باشند.

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برچسب ها: کود شیمیایی ، کود اوره ، بخش کشاورزی
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