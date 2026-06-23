سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برای فصل آینده قصد دارد از چند سیستم چرخشی برای ترکیب بازیکنان استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال تمرینات آمادهسازی خود برای حضور در رقابتهای فصل آینده را با جدیت دنبال میکند و در این بین سهراب بختیاریزاده برنامه ویژهای را برای افزایش انعطاف تاکتیکی تیمش در نظر گرفته است.
کادر فنی استقلال در روزهای اخیر چندین سیستم مختلف را در تمرینات مورد ارزیابی قرار داده و بازیکنان این تیم در قالب آرایشهای متفاوتی به میدان رفتهاند. این تصمیم در راستای جلوگیری از قابل پیشبینی شدن سبک بازی استقلال و افزایش توانایی تیم در مواجهه با شرایط مختلف مسابقات اتخاذ شده است.
بختیاریزاده که اعتقاد ویژهای به فوتبال پویا و متغیر دارد، از بازیکنان خواسته تا علاوه بر آشنایی کامل با وظایف خود در سیستم اصلی تیم، توانایی اجرای دستورات تاکتیکی در چند آرایش دیگر را نیز به دست آورند. به همین دلیل بخشی از تمرینات تاکتیکی استقلال در هفتههای اخیر به جابهجایی بازیکنان در پستهای مختلف و تمرین شیوههای متفاوت دفاعی و هجومی اختصاص یافته است.
کادر فنی استقلال معتقد است با توجه به فشردگی مسابقات فصل آینده و حضور احتمالی آبیپوشان در چند تورنمنت مختلف، تیم باید از قابلیت تغییر سیستم در جریان مسابقات برخوردار باشد. موضوعی که در فوتبال روز دنیا به یکی از الزامات موفقیت تیمهای مدعی تبدیل شده است.
بررسی تمرینات استقلال نشان میدهد آبیپوشان علاوه بر سیستم رایج چهار دفاعه، در برخی آیتمها ساختارهای سه دفاعه و ترکیبی را نیز تمرین کردهاند تا در صورت نیاز بتوانند با توجه به شرایط مسابقه، حریفان و وضعیت نتیجه، آرایش خود را تغییر دهند.
یکی از اهداف مهم سرمربی استقلال از اجرای این برنامه، افزایش قدرت تیم در بازیهای بزرگ و حساس عنوان شده است. بختیاریزاده بر این باور است که تیمی که تنها به یک سیستم وابسته باشد در طول فصل به راحتی توسط رقبا آنالیز خواهد شد، اما برخورداری از چند مدل بازی میتواند دست کادر فنی را برای تصمیمگیری در مسابقات مختلف باز بگذارد.
در همین راستا اعضای کادر فنی استقلال به صورت روزانه عملکرد بازیکنان را در سیستمهای گوناگون مورد ارزیابی قرار میدهند تا مشخص شود هر بازیکن در چه ساختاری میتواند بهترین بازدهی را داشته باشد. این مسئله همچنین میتواند در تصمیمات نهایی باشگاه برای تمدید قرارداد برخی بازیکنان و یا استفاده از نفرات جوانتر تأثیرگذار باشد.
شنیدهها حاکی از آن است که بختیاریزاده قصد دارد تا پیش از آغاز رسمی مسابقات، استقلال را به تیمی تبدیل کند که توانایی تغییر چهره تاکتیکی خود در طول ۹۰ دقیقه را داشته باشد؛ موضوعی که میتواند یکی از ویژگیهای اصلی آبیپوشان در فصل پیش رو باشد و دست کادر فنی را برای مقابله با حریفان مختلف باز نگه دارد.