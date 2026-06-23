باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی با حضور رئیس و معاونین سازمان پدافند غیرعامل کشور، امیر سرتیپ دوم حسنعلی حبیبی با حکم سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب شد.

امیر حبیبی دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی بوده و سوابقی همچون سرپرستی اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح، جانشین سازمان اتکا و معاون سرمایه گذاری قرارگاه اقتصادی ستاد کل نیرو‌های مسلح را در کارنامه دارد.

سردار جلالی در این مراسم تودیع و معارفه، با اشاره به نقش راهبردی معاون هماهنگ کننده در راهبری، هماهنگی، کنترل و نظارت بر اقدامات رده‌های مختلف سازمان پدافند غیرعامل کشور، لزوم توجه به اجرای منویات امام شهید و مقام معظم رهبری و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی؛ بهره گیری از تجارب دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر و همچنین استفاده از نیرو‌های جوان را به عنوان سرلوحه ماموریت‌های معاونت هماهنگ کننده این سازمان مورد تاکید قرار داد.

در این مراسم همچنین از تلاش‌های و زحمات سردار سرتیپ دوم رسول رحیمی که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود تقدیر شد.