شریف با افشای جزئیات میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت دو طرف پس از ۲۴ ساعت مذاکره فشرده، بر توقف درگیری‌ها و ادامه رایزنی‌ها توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان در مجلس فدرال، از توافق اخیر ایران و آمریکا در سوئیس استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان توصیف کرد.

شریف تاکید کرد که پاکستان همواره از گفت‌و‌گو و دیپلماسی به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات حمایت کرده است، شریف افزود که این توافق، موفقیت رویکرد مبتنی بر تفاهم و مذاکره را نشان می‌دهد و پیشرفت مثبت بین دو طرف، نه تنها در سطح غرب آسیا بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحولی خوشایند است.

نخست وزیر پاکستان در افشای جزئیات پشت پرده میانجیگری گفت: «ما یک شبانه‌روز کامل را صرف تهیه بیانیه نهایی کردیم و به لطف خدا، نه تنها جنگ بین آمریکا و ایران متوقف شد، بلکه توافق شد که کمیته‌های فنی برای توافق در مورد بسیاری از مسائل جزئی تشکیل شوند و رایزنی‌ها برای ۶۰ روز آینده ادامه یابد که منجر به صلح طولانی مدت خواهد شد.»

پیامد‌های مثبت برای بازار‌های انرژی و تجارت

شریف توضیح داد که این توافق به طور موثر به کاهش تنش‌های منطقه‌ای، افزایش تجارت جهانی و حمایت از ثبات در بازار‌های بین‌المللی انرژی کمک خواهد کرد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف، ایرانی و آمریکایی، بتوانند از ۶۰ روز آینده برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار که صلح را تثبیت و ثبات را در کل منطقه افزایش دهد، استفاده کنند.

کاظم غریب‌آبادی، وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره‌کننده فنی، اعلام کرد که بین چهار طرف شرکت‌کننده در رایزنی‌های فنی در مورد ترتیبات و سازوکار‌های مرحله بعدی مذاکرات جاری با آمریکا در سوئیس توافق حاصل شده است.

این پس از پایان دور مذاکراتی بود که شامل بحث‌های تخصصی در مورد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و سازوکار‌های لغو تحریم‌ها بود و در آن توافق شد که گروه‌های کاری فنی تخصصی برای پیگیری پرونده‌های مطرح شده، به ویژه برنامه هسته‌ای و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران، تشکیل شوند.

منبع: المیادین

برچسب ها: نخست وزیر پاکستان ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
این مردک امریکاییه.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
باید آماده جنگی فداگیر شد
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا دنبال جنگ هستید وقتی میشود برای صلح قدم برداشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کشوری که بمب اتم نداردباید زور بهش بگن هر چه سریع تر بمب اتم درست کنید
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اصلا همه مذاکرات پشت پرده است والا کجاش روی پرده است ؟؟؟
یعنی حاصل این همه مذاکره شده ۱۴ بند که آن هم عملی نمیشود ؟؟؟
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این یارو، آمریکاییه،اعتمادی به پاکستان نیست
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
شهباز خان تو طرف آمریکایی هستی ولی کور خواندی پست فطرت
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فورا باید برای جنگی بزرگ آماده بشیم. ترامپ ملت آمریکا رو هم به گروگان گرفته آیا فکر می‌کنید از ظرفیت‌هایی که داره استفاده نمیکنه. ما باید از خرید و استقرار پدافند گرفته تا ساخت سنگر، افزایش فوری تعداد نظامیان، افزایش تولید موشک و پهپاد و تست سلاح‌های جدید و دیگر موارد را در اولویت قرار دهیم.
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۲۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بخواب لحاف یخ کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
زیر نویس های شبکه ی خبر خوب هستند.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این توافق برای تمام مردم جهان حتی خود ایرانی هام پر از آرامش و امنیته و بازارهای جهانی رو آروم میکنه ولی یه عده که سودشونن تو تحریم هاست ناراحتن و میخوان همش دیده بشن و نذارن مردم روز خوش ببینن و دلشون میخواد کشور همش توی جنگ و آشوب باشه
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
انشالا صلح و دوستی بین ما و کشورها برقرار شود
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
پاکستان اگر دیپلماسی بلد بودی مردم افغانستان قتل عام نمی‌کردی.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این خبرک شریف درباره موشکی گفته چیه اونم باید بدیم بره افرین برتیم دیپلمات
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آخرش هم موشکی رو میدید بره و هم هسته ای
۱۵
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خدا داند این هم میگذرد فقط مردم می مانند ولایت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چرا پاکستان و قطر؟ اونها که طرف آمریکان و قدرتی ندارند، چرا چین نه؟
۴
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
شنیدیم نخست وزیر پاکستان گفته در مورد موشکها هم دارن مذاکره میکنن ، اگه درست باشه واویلا . خدا کنه دیگه تا آنجا پیش نروند
۵
۳۱
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