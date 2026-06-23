باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان در مجلس فدرال، از توافق اخیر ایران و آمریکا در سوئیس استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان توصیف کرد.

شریف تاکید کرد که پاکستان همواره از گفت‌و‌گو و دیپلماسی به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات حمایت کرده است، شریف افزود که این توافق، موفقیت رویکرد مبتنی بر تفاهم و مذاکره را نشان می‌دهد و پیشرفت مثبت بین دو طرف، نه تنها در سطح غرب آسیا بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحولی خوشایند است.

نخست وزیر پاکستان در افشای جزئیات پشت پرده میانجیگری گفت: «ما یک شبانه‌روز کامل را صرف تهیه بیانیه نهایی کردیم و به لطف خدا، نه تنها جنگ بین آمریکا و ایران متوقف شد، بلکه توافق شد که کمیته‌های فنی برای توافق در مورد بسیاری از مسائل جزئی تشکیل شوند و رایزنی‌ها برای ۶۰ روز آینده ادامه یابد که منجر به صلح طولانی مدت خواهد شد.»

پیامد‌های مثبت برای بازار‌های انرژی و تجارت

شریف توضیح داد که این توافق به طور موثر به کاهش تنش‌های منطقه‌ای، افزایش تجارت جهانی و حمایت از ثبات در بازار‌های بین‌المللی انرژی کمک خواهد کرد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف، ایرانی و آمریکایی، بتوانند از ۶۰ روز آینده برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار که صلح را تثبیت و ثبات را در کل منطقه افزایش دهد، استفاده کنند.

کاظم غریب‌آبادی، وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره‌کننده فنی، اعلام کرد که بین چهار طرف شرکت‌کننده در رایزنی‌های فنی در مورد ترتیبات و سازوکار‌های مرحله بعدی مذاکرات جاری با آمریکا در سوئیس توافق حاصل شده است.

این پس از پایان دور مذاکراتی بود که شامل بحث‌های تخصصی در مورد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و سازوکار‌های لغو تحریم‌ها بود و در آن توافق شد که گروه‌های کاری فنی تخصصی برای پیگیری پرونده‌های مطرح شده، به ویژه برنامه هسته‌ای و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران، تشکیل شوند.

منبع: المیادین