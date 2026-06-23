سازمان دامپزشکی همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح الزامات بهداشتی ذبح دام‌های نذری، بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و افزایش نذورات مردمی، سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه‌ای، رعایت کامل ضوابط بهداشتی در فرآیند خرید، ذبح و مصرف دام‌های نذری را ضروری اعلام کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به مخاطرات ناشی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به‌ویژه تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو (CCHF)، آمده است: دام‌های آلوده ممکن است بدون بروز هرگونه علائم ظاهری ناقل ویروس باشند و تماس مستقیم با خون، ترشحات و بافت‌های دام در زمان ذبح می‌تواند موجب انتقال بیماری به انسان شود.

سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر این‌که ذبح دام در معابر عمومی، خیابان‌ها، مقابل هیات‌های عزاداری و اماکن فاقد شرایط بهداشتی مخاطرات جدی برای سلامت عمومی ایجاد می‌کند، از شهروندان خواست دام‌های نذری را صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز و تحت نظارت دامپزشکی ذبح کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کشتارگاه‌های دام سراسر کشور در روزهای تاسوعا و عاشورا آماده ارائه خدمات بهداشتی و شرعی به هم وطنان هستند.

در ادامه این اطلاعیه، رعایت اصول حفاظت فردی برای افراد درگیر در فرآیند ذبح، پوست‌کنی و قطعه‌بندی دام ضروری اعلام شده و استفاده از دستکش، چکمه، لباس کار مناسب، ماسک و عینک حفاظتی مورد تأکید قرار گرفته است.

سازمان دامپزشکی کشور همچنین با اشاره به اهمیت فرآیند پیش‌سردگذاری گوشت، اعلام کرد: لاشه دام پس از ذبح باید حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شود و احشای خوراکی نظیر جگر، دل و قلوه نیز پیش از مصرف باید حداقل ۴۸ ساعت در شرایط یخچالی نگهداری شوند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است دام مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و از خرید دام از منابع غیرمجاز و فاقد تأییدیه‌های بهداشتی خودداری کنند.

همچنین بر ضرورت پخت کامل گوشت و احشای دام و پرهیز از مصرف فرآورده‌های نیم‌پز تأکید شده است.

سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد؛ همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اکیپ‌های ثابت و سیار نظارت بهداشتی و شرعی در سراسر کشور بر روند ذبح دام‌های نذری نظارت خواهند داشت و متولیان هیئت‌های مذهبی و ناذران می‌توانند از طریق سامانه سراسری ۱۵۱۲ نسبت به هماهنگی و استقرار ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی در محل‌های ذبح دام‌های نذری اقدام کنند.

همچنین این سازمان تأکید کرده است که رعایت اصول بهداشتی در مراسم نذری، نقش مهمی در حفظ سلامت عزاداران و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام دارد.

برچسب ها: کشتار دام ، کشتارگاه دام
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