باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهیدر بازدیدهای میدانی خود از یگانهای مستقر در جنوب شرق کشور، از آمادگی کامل رزمی، روحیه بالا و توان عملیاتی مطلوب نیروهای ارتش خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق کشور و یگانهای مستقر در سواحل مکران و دریای عمان بازدید به عمل آمد.
وی افزود: کارکنان این یگانها از روحیه و انگیزه بسیار قوی و مطلوبی برخوردار بوده و با روحیه ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی، مأموریتهای خود را دنبال میکنند، در تمامی این مناطق، نیروهای ما با هوشیاری کامل و آمادگی بالا در صحنه حضور دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تمامی یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای شرقی و سواحل مکران با آمادگی کامل، آماده مقابله با هرگونه تهدید احتمالی هستند، گفت: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، مهمات و ارتقاء بیش از پیش توان رزمی نیروها در حال انجام است.
سرتیپ جهانشاهی تاکید کرد: نیروهای مسلح با مردم عزیز ایران، با خون خود پیمان بسته و تا پای جان برای دفاع از کشور، ایستادهاند. دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی وظیفهای است که با تمام وجود به آن پایبند هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اولویتهای نیروی زمینی ارتش اشاره و تصریح کرد: مهمترین اولویت ما ارتقاء مستمر توان رزمی و افزایش آمادگی یگانهاست، بر همین اساس از ظرفیتهای صنعت دفاعی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان کشور و مجموعههای جهاد خودکفایی در ارتش برای توسعه توانمندیهای دفاعی، بهره میگیریم.
فرمانده نزاجا با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور،گفت: تجربه نشان داده که به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه نمیتوان اعتماد کرد. بنابراین باید همواره قدرتمند، آماده و هوشیار باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اگر میخواهیم دشمن جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد، باید همواره قوی باشیم و قدرت خود را تقویت کنیم.
منبع: ارتش