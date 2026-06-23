باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ روند بازسازی و برنامه‌ریزی برای آینده باشگاه استقلال تنها به تیم بزرگسالان محدود نشده و کادر فنی این تیم توجه ویژه‌ای به وضعیت آکادمی و رده‌های پایه دارد.

در همین راستا سهراب بختیاری‌زاده طی روز‌های اخیر جلسه‌ای را با مربیان تیم‌های پایه استقلال برگزار کرد تا ضمن بررسی شرایط موجود، برنامه‌های باشگاه برای استعدادیابی و پشتوانه‌سازی در سال‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این نشست سرمربی استقلال بر اهمیت سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان تأکید کرده و از مربیان رده‌های مختلف خواسته است با دقت بیشتری روند رشد بازیکنان مستعد را زیر نظر داشته باشند. بختیاری‌زاده معتقد است استقلال در سال‌های گذشته استعداد‌های ارزشمندی را در اختیار داشته که برخی از آنها به دلایل مختلف از این باشگاه جدا شده‌اند و اکنون باید از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این جلسه، حفظ بازیکنان مستعد در تمامی رده‌های سنی بوده است. سرمربی آبی‌پوشان از مربیان پایه خواسته تا گزارش‌های فنی منظمی از بازیکنان شاخص ارائه کنند و شرایطی فراهم شود تا استعداد‌های برتر در مسیر پیشرفت خود تحت حمایت کامل باشگاه قرار بگیرند.

بختیاری‌زاده همچنین تأکید کرده است که در‌های تیم بزرگسالان به روی بازیکنان مستعد آکادمی باز خواهد بود و هر بازیکنی که بتواند توانایی‌های فنی خود را به اثبات برساند، این فرصت را خواهد داشت که در تمرینات تیم اصلی حضور پیدا کند و برای رسیدن به ترکیب بزرگسالان تلاش کند.

در این جلسه همچنین درباره ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان تیم بزرگسالان و آکادمی استقلال بحث و تبادل نظر شد. کادر فنی استقلال اعتقاد دارد موفقیت پایدار این باشگاه در سال‌های آینده نیازمند تولید بازیکن از درون مجموعه و کاهش وابستگی به بازار نقل‌وانتقالات است.

شنیده می‌شود سرمربی استقلال از مسئولان آکادمی نیز خواسته است فرآیند استعدادیابی در استان‌های مختلف کشور با جدیت بیشتری دنبال شود تا بازیکنان بااستعداد در سنین پایین شناسایی و جذب مجموعه آبی‌پوشان شوند.

به نظر می‌رسد بختیاری‌زاده در کنار برنامه‌های فنی برای فصل آینده، نگاه ویژه‌ای به آینده‌سازی در استقلال دارد و تلاش می‌کند با ایجاد ارتباطی منسجم میان تیم‌های پایه و بزرگسالان، مسیر حضور استعداد‌های جوان در ترکیب اصلی این تیم را هموارتر از گذشته کند.