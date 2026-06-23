مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس از دستگیری زنی خبر داد که با ادعای کذب درباره پذیرش سهمیه در رشته‌های پزشکی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس اعلام کرد: در پی وصول چندین فقره شکایت از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با وعده و ادعا‌های واهی در خصوص پذیرش سهمیه در رشته‌های پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مبالغی را از آنان دریافت کرده و متواری شده است، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی و او را در عملیاتی دستگیر کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس با اشاره به اینکه اقدامات این خانم مصداق کلاهبرداری و فریب شهروندان با عناوین و ادعا‌های غیرواقعی بوده است، از افرادی که به هر نحو از این متهم متضرر شده‌اند خواست برای طرح شکایت و پیگیری موضوع به پلیس آگاهی استان فارس شعبه جعل و کلاهبرداری مراجعه کنند.

بنا بر دستور مرجع قضایی، تصویر متهم جهت شناسایی مالباختگان منتشر می‌شود.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، ادعاهای واهی
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