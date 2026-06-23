امکان دارد پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در پایان هفته جاری باز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال همچنان پیگیر پرونده مربوط به محرومیت نقل‌وانتقالاتی خود در مراجع بین‌المللی است و مدیران این باشگاه امیدوارند در روز‌های آینده خبر‌های مثبتی از سوی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) دریافت کنند.

روند بررسی این پرونده در مراحل پایانی قرار دارد و این احتمال وجود دارد که تا پایان هفته جاری و حداکثر تا روز جمعه پنجم تیرماه رأی نهایی از سوی دادگاه حکمیت ورزش صادر شود. موضوعی که در صورت صدور رأی به سود باشگاه استقلال، می‌تواند زمینه باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان را فراهم کند.

در شرایطی که استقلال فعالیت‌های خود را برای آماده‌سازی فصل آینده دنبال می‌کند، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران و کادر فنی این باشگاه محسوب می‌شود. به همین دلیل طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی میان مسئولان حقوقی باشگاه و وکلای پرونده برگزار شده تا تمامی مستندات لازم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران استقلال نسبت به روند پرونده خوش‌بین هستند و اعتقاد دارند مدارک ارائه شده می‌تواند به کاهش یا رفع محدودیت‌های اعمال شده علیه این باشگاه منجر شود. با این حال تا زمان اعلام رسمی رأی، هیچ‌یک از طرفین حاضر به اظهارنظر قطعی درباره نتیجه نهایی نیستند.

در صورت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، استقلال فرصت خواهد داشت برنامه‌های خود برای جذب بازیکنان جدید را با سرعت بیشتری دنبال کند. این در حالی است که کادر فنی آبی‌پوشان از مدت‌ها قبل فهرست نیاز‌های خود را در اختیار مدیریت باشگاه قرار داده و منتظر فراهم شدن شرایط قانونی برای ثبت قرارداد‌های جدید است.

از سوی دیگر، تعیین تکلیف این پرونده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند تمدید قرارداد برخی بازیکنان و همچنین مذاکرات با گزینه‌های داخلی و خارجی مورد نظر کادر فنی داشته باشد. به همین دلیل مدیران استقلال امیدوارند هرچه سریع‌تر وضعیت این پرونده مشخص شود تا برنامه‌ریزی‌های فنی و اجرایی باشگاه با اطمینان بیشتری دنبال شود.

با وجود گمانه‌زنی‌های مختلف درباره زمان اعلام رأی، هنوز هیچ اطلاعیه رسمی از سوی دادگاه حکمیت ورزش منتشر نشده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که احتمال صدور رأی تا پایان هفته جاری وجود دارد و آبی‌پوشان در انتظار یکی از مهم‌ترین اخبار ماه‌های اخیر برای آینده نقل‌وانتقالاتی خود هستند.