اسطوره فوتبال سوئد گفت: ما سال‌هاست که مسی را با بقیه مقایسه می‌کنیم، اما او از پله و مارادونا هم بالاتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زلاتان ابراهیموویچ درباره رکوردشکنی‌های کاپیتان تیم ملی آرژانتین به فاکس نیوز گفت: فکر نمی‌کنم دیگر جای بحثی باقی مانده باشد. وقتی بهترین گلزن تاریخ جام جهانی می‌شوید و جام را می‌برید و در نسل‌های مختلف بر آن تسلط دارید و در ۳۹ سالگی به گلزنی ادامه می‌دهید، مردم دیگر چه می‌خواهند؟

وی افزود: ما سال‌هاست که مسی را با بقیه مقایسه می‌کنیم اما حتی بزرگان قبل از او هم نمی‌توانند با کل مجموعه آثارش برابری کنند. پله، دیگو مارادونا، یوهان کرایف و هر کسی را که می‌خواهید نام ببرید. هرچند همه آنها درخشان بودند اما آمار، طول عمر فوتبالی و جام‌های مسی او را در دسته‌ای خاص قرار می‌دهد. بنابراین وی بالاتر از مارادونا و پله است.

ستاره سوئد اظهار داشت: پنج گل در دو بازی. من در دو جام جهانی هیچ گلی نزده‌ام؛ بنابراین برای او خوشحالم و امیدوارم که مسی به این روند ادامه دهد. تولد او امروز است، پس بگذارید لذت ببرد، زیرا همه ما با دیدن بازی او لذت می‌بریم. مسی فوق‌العاده و واقعا شگفت‌انگیز است.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند درباره آرژانتین به عنوان یک تیم، تاکتیک‌های آنها و نحوه کنترل بازی‌ها صحبت کنند اما به نظر می‌رسد همیشه یک فرد ثابت و خاص برای هواداران وجود دارد که نامش لیونل مسی است.

آرژانتین پس از پیروزی در دو بازی ابتدایی خود و دیدن بازی‌های تعیین‌کننده مسی، با اعتماد به نفس وارد مرحله حذفی می‌شود.

منبع: گل‌نیوز

برچسب ها: لیونل مسی ، جام جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
هر ۳ نفر هم قد کوتاهترین مردان هستند در حدود۱۶۴ سانتی متر اما من رونالدو برزیلی را بهترین فوتبالیست جهان میدانم شیر قامت و باهوش و کامل.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
وطن
۲۰:۴۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مارادونا یه چیز دیگه هست.روحش شاد.
مسی هیچ وقت گرد پای مارادونا هم نمیشود.
۶
۰
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