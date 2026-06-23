باشگاه خبرنگاران جوان - زلاتان ابراهیموویچ درباره رکوردشکنی‌های کاپیتان تیم ملی آرژانتین به فاکس نیوز گفت: فکر نمی‌کنم دیگر جای بحثی باقی مانده باشد. وقتی بهترین گلزن تاریخ جام جهانی می‌شوید و جام را می‌برید و در نسل‌های مختلف بر آن تسلط دارید و در ۳۹ سالگی به گلزنی ادامه می‌دهید، مردم دیگر چه می‌خواهند؟

وی افزود: ما سال‌هاست که مسی را با بقیه مقایسه می‌کنیم اما حتی بزرگان قبل از او هم نمی‌توانند با کل مجموعه آثارش برابری کنند. پله، دیگو مارادونا، یوهان کرایف و هر کسی را که می‌خواهید نام ببرید. هرچند همه آنها درخشان بودند اما آمار، طول عمر فوتبالی و جام‌های مسی او را در دسته‌ای خاص قرار می‌دهد. بنابراین وی بالاتر از مارادونا و پله است.

ستاره سوئد اظهار داشت: پنج گل در دو بازی. من در دو جام جهانی هیچ گلی نزده‌ام؛ بنابراین برای او خوشحالم و امیدوارم که مسی به این روند ادامه دهد. تولد او امروز است، پس بگذارید لذت ببرد، زیرا همه ما با دیدن بازی او لذت می‌بریم. مسی فوق‌العاده و واقعا شگفت‌انگیز است.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند درباره آرژانتین به عنوان یک تیم، تاکتیک‌های آنها و نحوه کنترل بازی‌ها صحبت کنند اما به نظر می‌رسد همیشه یک فرد ثابت و خاص برای هواداران وجود دارد که نامش لیونل مسی است.

آرژانتین پس از پیروزی در دو بازی ابتدایی خود و دیدن بازی‌های تعیین‌کننده مسی، با اعتماد به نفس وارد مرحله حذفی می‌شود.

منبع: گل‌نیوز