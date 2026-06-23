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باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصویب دولت، شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: روز سهشنبه ۱۶ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان خراسان رضوی تعطیل است.
پورجمشیدیان دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نیز در این جلسه اعلام کرد: بر اساس مصوبه این ستاد در تهران و مشهد، کل مسیرهای اصلی شهر بهعنوان مسیرهای تشییع امام شهید تعیین شد.