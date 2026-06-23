باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصویب دولت، شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان خراسان رضوی تعطیل است.