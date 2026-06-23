بر اساس تصویب دولت، شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصویب دولت، شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است. 

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان خراسان رضوی تعطیل است.

پورجمشیدیان دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نیز در این جلسه اعلام کرد: بر اساس مصوبه این ستاد در تهران و مشهد، کل مسیرهای اصلی شهر به‌عنوان مسیرهای تشییع امام شهید تعیین شد.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب ، تعطیل رسمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
شمال به راهه!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کشور از کرونا به بعد کلا تعطیل هست این چند روز هم روش!
۳
۱۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کارمندان دولت امسال خوب حقوق گرفتن بدون کار کردن
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سه شنبه 16
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
والا ما شرکت خصوص هستیم برای سردار سلیمانی هم تعطیل نکردن
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۲۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
شرکت های خصوصی تعطیل نمیکنن
به کارفرمایان ملزم کنید تعطیل کاری بدن
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
شرکت های خصوص هم تعطیلند؟!
۸
۱۶
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