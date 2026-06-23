در پی تیراندازی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به سوی ساکنان جنوب لبنان، دو نفر شهید و یک نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رسمی ملی لبنان، علی‌رغم کاهش قابل توجه حملات رژیم تروریستی اسرائیل از روز شنبه، روز سه‌شنبه در اثر تیراندازی ارتش اشغالگر این رژیم در جنوب لبنان، دو نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

این خبرگزاری گزارش داد: «در نتیجه شلیک سربازان ارتش دشمن به سمت جوانانی که در نزدیکی یک بولدوزر مشغول باز کردن جاده در محله دیر در شهر نبطیه الفوقا بودند، دو جوان شهید و نفر سوم زخمی شد.»

این اولین نقض آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل است که منجر به تلفات انسانی می‌شود، از زمان اعلام آتش‌بس در روز یکشنبه، همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و امضای یادداشت تفاهم بین آنها تاکنون رژیم به سمت خاک لبنان آتش نگشوده بود.

به گفته منابع محلی، ارتش اشغالگر همچنین با یک حمله پهپادی به شهر کفر تبنیت در شهرستان نبطیه حمله کرد و همزمان بمب‌های صوتی را بر روی این شهر انداخت.

در منطقه بنت جبیل، یک بالگرد اسرائیلی دو بمب صوتی را در شهرهای برعشیت و عیتا الجبل و همچنین در شهر حداثا پرتاب کرد، جایی که نیروهای اسرائیلی قبل از عقب‌نشینی به سمت میدان شهر، حومه آن را به آتش کشیدند.

شدت حملات رژیم تروریستی اسرائیل از روز شنبه، پس از دو روز خونین در جنوب لبنان که در آن ده‌ها شهید در حملات شدیدی که شهر نبطیه و روستاهای اطراف آن را هدف قرار داد، جان باختند، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

در جریان مذاکرات روز یکشنبه در سوئیس، طرف‌های آمریکایی و ایرانی توافق کردند که با مشارکت هر دو طرف، به همراه لبنان و میانجیگران قطری و پاکستانی، یک «مکانیسم حل اختلاف» ایجاد کنند تا اجرای آتش‌بس در لبنان تضمین شود.

منبع: المیادین