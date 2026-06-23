باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی به مناسبت دوم تیرماه، سالروز ثبت کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی یونسکو در یادداشتی با عنوان «کاخ گلستان، موزه تهران و حافظه تاریخی ایران» که برای انتشار در اختیار ایسنا قرارداده شده، نوشته است:

«دوم تیرماه، یادآور ثبت جهانی کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است؛ رویدادی که در سال ۱۳۹۲ برای نخستین‌بار نام تهران، پایتخت ایران را در میان شهرهای دارای اثر ثبت‌شده جهانی قرار داد و برگ زرین دیگری بر کارنامه میراث فرهنگی ایران افزود.

ثبت جهانی کاخ گلستان صرفاً ثبت یک مجموعه تاریخی نبود، بلکه تأیید ارزش جهانی بخشی از تاریخ و هویت ایران بود. این مجموعه در طول بیش از دو قرن، شاهد بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و از این منظر در جایگاهی فراتر از یک بنای تاریخی است. کاخ گلستان بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران است؛ حافظه‌ای که باید برای نسل‌های آینده حفظ و روایت شود.

بر همین اساس، در سال‌های اخیر تلاش شد تا علاوه بر حفاظت و مرمت بناها، روایت شخصیت‌ها و رویدادهای اثرگذار تاریخ ایران نیز در این مجموعه تقویت شود. گشایش عمارت الماس (تالار یادمان امیرکبیر) و تالار برلیان (یادمان نهضت مشروطه) در همین راستا انجام شد؛ اقدامی برای پاسداشت یکی از برجسته‌ترین رجال تاریخ ایران و پیوند دادن میراث تاریخی با روایت‌های هویت‌ساز ملی.

امسال سالروز ثبت جهانی کاخ گلستان در شرایطی فرامی‌رسد که این اثر ارزشمند از آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان بی‌نصیب نماند.

آسیب به آثار تاریخی، صرفاً آسیب به یک بنا نیست، بلکه لطمه به حافظه تاریخی ملت‌ها و میراث مشترک بشریت است. از این رو انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی و مجامع تخصصی میراث فرهنگی نسبت به حفاظت از آثار ثبت جهانی و اجرای تعهدات بین‌المللی در این حوزه حساسیت بیشتری نشان دهند.

سالروز ثبت جهانی کاخ گلستان فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت صیانت از میراث فرهنگی تأکید کنیم؛ میراثی که گذشته پرافتخار ایران را به امروز پیوند می‌دهد و سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور به شمار می‌رود.»