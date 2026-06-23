هم‌زمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، ویژه‌برنامه «روایت عاشورا» با محوریت بازخوانی حماسه کربلا از دریچه هنر‌های آئینی در باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه «روایت عاشورا» با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و معرفی ظرفیت‌های هنرهای سنتی و آئینی ایران، روز عاشورا در باغ‌موزه هنر ایرانی میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

در این آئین، هنر پرده‌خوانی عاشورا به عنوان یکی از کهن‌ترین شیوه‌های روایتگری مذهبی و مردمی ایران اجرا می‌شود و در کنار آن، شعرخوانی آئینی با موضوع قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش برگزار خواهد شد.

ویژه‌برنامه «روایت عاشورا» تلاشی است برای پیوند دوباره مخاطبان با میراث روایتگری ایرانی و بازنمایی مفاهیم ایثار، آزادگی و حق‌طلبی در قالب هنر؛ مفاهیمی که در طول تاریخ الهام‌بخش هنرمندان و فرهنگسازان این سرزمین بوده‌اند.

این برنامه روز عاشورا از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در باغ‌موزه هنر ایرانی واقع در خیابان دکتر حسابی (الهیه) برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

منبع: روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

برچسب ها: باغ موزه هنر ایرانی ، پرده خوانی
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