باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» گفت: در اذهان عمومی، وقتی نام پزشکی قانونی مطرح می‌شود، بیشتر بحث کالبدگشایی و اجساد به ذهن می‌آید؛ در حالی که این حوزه تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی را شامل می‌شود.

وی در برنامه زنده تلویزیونی امروز البرز افزود: بخش قابل توجهی از خدمات پزشکی قانونی مربوط به انجام معاینات و معاینات تخصصی است؛ از جمله بررسی موارد ضرب و جرح، مصدومان تصادفات و همچنین برگزاری کمیسیون‌های تخصصی در موضوعاتی مانند قصور پزشکی و تعیین مهجوریت.

کمالی با اشاره به توانمندی‌های آزمایشگاهی پزشکی قانونی البرز گفت: خوشبختانه در استان البرز از پیشرفته‌ترین تجهیزات در حوزه‌هایی مانند سم‌شناسی و پاتولوژی برخوردار هستیم که نقش مهمی در دقت بررسی‌ها و پاسخ‌دهی به پرونده‌ها دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز در ادامه درباره روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات نیز توضیح داد: خوشبختانه فرآیند پیگیری شکایات مربوط به تصادفات نسبت به گذشته بسیار تسهیل و تسریع شده است. به‌جز در دو حالت خاص، یعنی زمانی که تصادف ساختگی باشد یا تصادف منجر به فوت شده باشد، دیگر نیازی به طی مراحل طولانی گذشته وجود ندارد. در این موارد، افراد با دریافت نامه از ضابط قضایی که معمولاً نیروی انتظامی است، می‌توانند پس از تعیین درصد خسارت، مستقیماً به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.

وی همچنین از کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی در استان خبر داد و گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد کاهش ۱۲ درصدی تصادفات در استان البرز بوده‌ایم. همچنین در حوزه نزاع و درگیری‌ها نیز ورودی پرونده‌ها به پزشکی قانونی ۸ درصد کاهش داشته است.

کمالی در عین حال به افزایش موارد غرق‌شدگی اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود رودخانه‌های متعدد در استان و استفاده مردم از این فضاها، متأسفانه در دو ماهه نخست امسال با افزایش ۲۰ درصدی موارد غرق‌شدگی مواجه بوده‌ایم.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت هیجانات گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، ناشی از خشم‌های ناگهانی و کنترل‌نشده است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم شهروندان با یادگیری و به‌کارگیری تکنیک‌های کنترل خشم، از بروز بسیاری از آسیب‌ها و درگیری‌ها پیشگیری کنند.