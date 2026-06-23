باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون حملونقل و بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام سرویس مدارس از ۲۳ خرداد، از والدین خواست برای بهرهمندی از ناوگان دارای صلاحیت و ایمن، تقاضای خود را صرفاً از طریق سامانه «سپند» ثبت کنند.
معاون حملونقل و بار و مسافر شهرداری کرج با حضور در برنامه زنده «رهیافت» با موضوع بررسی چالشهای سرویس مدارس گفت: مسئولیت حملونقل درونشهری بر عهده شهرداری است و مرجع صلاحیتدار برای صدور پروانه فعالیت در این حوزه نیز شهرداری محسوب میشود.
وی در برنامه زنده رهیافت افزود: همواره تلاش شده است روندی استاندارد برای ارائه خدمات سرویس مدارس اجرا شود تا دانشآموزان از ناوگان مجاز و رانندگانی که صلاحیت آنها تأیید شده است، در محیطی امن و ایمن استفاده کنند.
عطایی با اشاره به نقش سامانه «سپند» در ساماندهی سرویس مدارس اظهار کرد: برای شفافسازی و ایجاد امکان ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد از سوی اولیا، این سامانه در نظر گرفته شده است. والدین میتوانند از ۲۳ خرداد با ثبتنام در سامانه، اطلاعات لازم را وارد کرده و تقاضای سفر دانشآموزان را ثبت کنند تا بر اساس آن، تخصیص ناوگان و برنامهریزی انجام شود.
معاون حملونقل و بار و مسافر شهرداری کرج در برنامه زنده رهیافت ادامه داد: برخی شکایتها درباره قطع متناوب سامانه مطرح شده که پیگیریهای لازم برای ارتقای زیرساخت و پشتیبانی فنی آن در حال انجام است.
وی درباره نرخ سرویس مدارس نیز گفت: نرخگذاری حملونقل دانشآموزی هر ساله افزایش مییابد و پس از بررسی در صحن شورا و کمیسیونهای تخصصی، به تأیید فرمانداری میرسد. در حال حاضر نیز مبالغ مربوط به سال جاری در دست بررسی است.
عطایی یکی از چالشهای این حوزه را فعالیت سرویسهای غیرمجاز عنوان کرد و به مجری سیمای البرز افزود: این سرویسها در برخی موارد مشکلاتی ایجاد میکنند و میزان فعالیت آنها در نقاط مختلف شهر متفاوت است.
وی همچنین به نقش حملونقل عمومی در کاهش نیاز به سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: با راهاندازی اتوبوسهای ناوگان شهری که در زمانهای مشخص حرکت میکنند، بخشی از نیاز دانشآموزان پوشش داده شده است و در صورت راهاندازی مترو به عنوان حملونقل انبوهبر، بخش عمدهای از خدمات جابهجایی نیز تأمین خواهد شد.