رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان استان البرز با حضور در برنامه زنده «رهیافت» با موضوع بررسی چالش‌های سرویس‌های مدارس، به مهم‌ترین مسائل حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی در استان اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - والی‌پور با بیان اینکه فعالان حوزه سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزی تلاش می‌کنند خدمات را در چارچوب استانداردهای تعیین‌شده ارائه دهند، گفت: شرکت‌های تخصصی فعال در این حوزه با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز امکانات کافی برای پوشش کامل همه متقاضیان را در اختیار ندارند. وی افزود: بخش قابل توجهی از رانندگان سرویس مدارس را بانوان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و برای ارتقای کیفیت خدمات، دوره‌های توجیهی و آموزشی برای آنان برگزار شده است.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در روند مدیریت سرویس مدارس اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ و براساس مصوبه جدید، نقش مدیران مدارس در فرآیند سرویس مدارس کاهش یافته و بیشتر به اطلاع‌رسانی و پایش محدود شده است؛ با این حال بسیاری از اولیاء همچنان مدیر مدرسه را مرجع اصلی در این زمینه می‌دانند و نظر مدیر برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان استان البرز به مجری رادیو البرز تأکید کرد: اگر اولیاء دانش‌آموزان در سامانه «سپند» ثبت‌نام کنند، ایمنی و نظارت بر سرویس‌ها به‌درستی تأمین خواهد شد. وی افزود: سرویس‌های مدارس به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند که این موضوع بر اساس قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران مشخص می‌شود.

والی‌پور در برنامه زنده رهیافت ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی این است که بسیاری از والدین از قراردادهای رسمی با پیمانکاران استفاده نمی‌کنند و در صورت بروز مشکل به دستگاه‌های مسئول مراجعه می‌کنند، در حالی که اگر ثبت‌نام در سامانه انجام شده باشد، امکان پیگیری و نظارت بسیار بهتر فراهم می‌شود.

وی در پایان گفت وگوی زنده رادیویی با تأکید دوباره بر ضرورت ثبت‌نام در سامانه سپند گفت: از والدین درخواست داریم برای ساماندهی بهتر سرویس‌های مدارس حتما در این سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین محدودیت فضاهای آموزشی در استان البرز و نبود آمایش مناسب در برخی مناطق، به‌ویژه شهرهای مرکزی، باعث شده استفاده از سرویس مدارس به یک ضرورت تبدیل شود.

برچسب ها: دانش آموزان ، سرویس مدارس
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