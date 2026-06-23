باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از جرم گفت: در گذشته تصور می‌شد پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه حاکمیت است، اما امروز در سراسر دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مشارکت مردم در این حوزه نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: اگر وظیفه و نقش مردم در پیشگیری از جرائم به‌درستی تبیین شود و افراد جامعه احساس مسئولیت و تکلیف کنند، بسیاری از مشکلات در این حوزه قابل حل خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این استان گفت: امروز با افتخار می‌توان گفت که در بسیاری از بخش‌ها، پیشگیری از جرم در البرز به یک اصل تبدیل شده و مردم نیز در این مسیر نقش فعالی دارند. در حال حاضر دو هزار دیده‌بان پیشگیری از وقوع جرم در سامانه «امان» فعالیت می‌کنند که همگی از میان مردم هستند و در موقعیت‌های مختلف با ارائه گزارش‌ها به ما کمک می‌کنند.

نجف‌نیا در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: تاکنون ۸۲۳ گزارش مردمی که از طریق این سامانه دریافت شده بود، به نتیجه رسیده است؛ به این معنا که گزارش‌ها به دستگاه‌های مسئول ارجاع شده و پیگیری‌های لازم برای آن‌ها انجام شده است.

وی همچنین به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲ سازمان مردم‌نهاد در این حوزه با دستگاه قضایی استان همکاری دارند. علاوه بر این، ۲۰ نهاد مردمی نیز آموزش دیده و در مسیر توانمندسازی تقویت شده‌اند و از ظرفیت گروه‌های جهادی برای تحقق اهداف مردم‌پایه دستگاه قضایی استفاده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز خاطرنشان کرد: بسیاری از جرائم با کمک همین ظرفیت‌های مردمی و گزارش‌های ارائه‌شده توسط آنان کشف شده است.

نجف‌نیا با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی نیز گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، پس از وقوع جنگ‌ها یا بحران‌ها، افزایش جرائم یکی از پیامدهای طبیعی آن است؛ اما در استان البرز از همان ابتدای وقوع چنین شرایطی تلاش شد با اطلاع‌رسانی صحیح و مستمر از طریق تولید پادکست‌ها، موشن‌گرافی‌ها و تایپوگرافی‌ها، آرامش در جامعه حفظ شود؛ چرا که ترس و اضطراب می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طلاق و نقش پیشگیری در این حوزه اشاره کرد و گفت: طلاق یک آسیب اجتماعی با عوامل متعدد است که در نهایت به دستگاه قضایی ختم می‌شود، اما پیشگیری واقعی باید پیش از رسیدن به این مرحله انجام شود.

نجف‌نیا با حضور در برنامه امروز البرز افزود: در سه شهرستان استان، ۲ هزار و ۲۸۹ زوج متقاضی طلاق به مراکز مشاوره ارجاع داده شده‌اند و برای آن‌ها ۷ هزار و ۱۴ جلسه مشاوره برگزار شده است. به گفته وی، بازگشت بسیاری از خانواده‌ها از آستانه طلاق یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقدامات پیشگیرانه در استان بوده است.

وی از زوج‌ها خواست برای تحکیم بنیان خانواده به افزایش آگاهی و دانش خود توجه کنند و گفت: کسب اطلاعات، مطالعه و به‌روز کردن آگاهی‌ها می‌تواند به درک متقابل در خانواده کمک کند و از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در ادامه به اجرای طرح «قاضی مدرسه» اشاره کرد و گفت: آموزش یکی از پایه‌های اصلی پیشگیری از جرم است. در مدارس سه رکن اصلی شامل کادر آموزشی، اولیای دانش‌آموزان و خود دانش‌آموزان نقش دارند.

وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: در قالب طرح «قاضی مدرسه» یا «زنگ پیشگیری حقوق»، تاکنون در ۵۰۰ مدرسه استان آموزش‌های حقوقی ارائه شده و در مجموع ۱۸ هزار و ۲۸۳ نفر از دانش‌آموزان و اولیای مدارس در معرض این آموزش‌ها قرار گرفته‌اند.