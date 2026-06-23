پلیس پایتخت از کشف سه پرونده در هفته جاری خبر داد که در آن سه نفر به اتهام قتل، دزدی از حساب بانکی سالمندان و مامور قلابی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی در رابطه با پرونده اول گفت: با مراجعه تعدادی سالمند به پلیس و ثبت شکایت درباره برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌هایشان، پرونده‌ای در پلیس تشکیل شد. بررسی اظهارات شاکیان نشان داد متهم با شناسایی افراد مسن و کم‌سواد در اطراف دستگاه‌های خودپرداز، خود را به‌عنوان فردی خیرخواه برای کمک در انجام عملیات بانکی معرفی کرده و سپس هنگام انجام تراکنش، بخشی از موجودی حساب قربانیان را به کارت‌های بانکی مورد نظر خود انتقال داده و در ادامه، عملیات مورد درخواست آنان را نیز انجام می‌داد تا شک و تردیدی ایجاد نشود. مالباختگان معمولاً چند روز پس از مراجعه به بانک و بررسی گردش حساب خود متوجه برداشت‌های غیرمجاز شده و با پیگیری‌های انجام‌شده دریافتند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: کارآگاهان با تجمیع پرونده‌های مشابه، بررسی دقیق اظهارات شاکیان و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم شدند و در یک عملیات موفق به دستگیری متهم شدند. متهم به هفت فقره کلاهبرداری با همین شیوه اعتراف کرده است.

اخاذی از ۱۲ شهروند با لباس پلیس

سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به پرونده دوم گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چندین فقره اخاذی با شیوه غصب عنوان پلیس در محدوده شهرک گلستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۴۱ قرار گرفت. مأموران با انجام تحقیقات میدانی موفق به شناسایی مشخصات ظاهری متهم شدند و عکس وی برای واحد‌های گشتی ارسال شد.

وی افزود: مأموران حین گشت‌زنی به فردی که با پوشش یکی از ارگان‌های نظامی در حال اخاذی از یک شهروند بود، مشکوک شدند. مأموران بلافاصله وارد عمل شده و طی یک عملیات غافلگیرانه، متهم را با وجود مقاومت و تمرد نسبت به دستور پلیس، دستگیر کردند. در بازرسی از متهم، تعدادی مدارک و مستندات جعلی کشف و وی به ۱۲ فقره اخاذی با سوءاستفاده از عنوان مأمور و غصب عنوان اعتراف کرد.

دستگیری قاتل فراری در اطراف تهران

همچنین سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره پرونده سوم گفت: چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ در پی اعلام یک فقره تیراندازی منجر به جرح از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محدوده جنوب‌غرب تهران، مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۵۳ ساله در پارکینگ محل کار خود هدف شلیک گلوله قرار گرفته و از ناحیه قفسه سینه، شکم و پا‌ها مجروح شده است. مصدوم پس از انتقال به بیمارستان شهید فیاض‌بخش تحت درمان قرار گرفت و تحقیقات اولیه، بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته و اظهارات مصدوم نشان داد فردی که پیش‌تر به دلیل اختلافات مالی و شکایت قضایی میان طرفین محکوم شده بود، بار‌ها وی را تهدید به قتل کرده و روز حادثه با پوشاندن چهره خود وارد محل شده و پس از تیراندازی متواری شده است.

وی افزود: در بررسی صحنه جرم چهار عدد پوکه فشنگ ۹ میلی‌متری کشف و ضبط شد. در ابتدا پرونده برای شناسایی و دستگیری ضارب در اختیار پلیس اطلاعات قرار گرفت، اما با وجود اقدامات انجام‌شده، مخفیگاه متهم شناسایی نشد، اما با فوت مصدوم در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، پرونده با عنوان قتل عمدی و به دستور مقام قضایی برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد. سرانجام کارآگاهان مخفیگاه وی را در یکی از استان‌های همجوار تهران شناسایی کرده و روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ به محل اعزام شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: ماموران برای دستگیری متهم کمین کرده بودند که یک نفر با یک دستگاه خودروی لیفان از پارکینگ مخفیگاه خارج شد، اما پس از صدور دستور ایست، توقف نکرد و اقدام به فرار کرد که مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و پس از شلیک به سمت خودرو، موفق به متوقف کردن آن و دستگیری راننده شدند.

وی ادامه داد: با هدایت فرد دستگیرشده، کارآگاهان وارد ساختمان شده و همدست متهم اصلی را که در سرویس بهداشتی مخفی شده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به قتل مقتول با استفاده از سلاح کمری غیرمجاز اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات مالی و خصومت‌های قبلی عنوان کرد.