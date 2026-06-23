معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از الزامات اسناد بالادستی کشور و مورد تأکید رئیس‌جمهور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع که با حضور وبیناری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حاضر در این برنامه، برگزار شد، بر ضرورت اجرای این برنامه در سراسر کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از تکالیف تعیین‌شده در اسناد بالادستی کشور است، افزود: اجرای این برنامه از اولویت‌های اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود و مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: مطالعات کارشناسی و تجربیات موجود در حوزه سلامت نشان می‌دهد استقرار برنامه پزشکی خانواده می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام سلامت، مدیریت بهتر منابع، بهبود دسترسی مردم به خدمات و ارتقای کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود.

رئیسی با اشاره به روند اجرای برنامه در کشور گفت: وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر بخش‌های مرتبط، روند استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و نشست‌های منظم برای بررسی پیشرفت کار و رفع چالش‌های احتمالی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت همه ارکان نظام سلامت، همکاری بین‌بخشی و همراهی مردم است و با تداوم این همکاری‌ها، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه عدالت و دسترسی به خدمات محقق خواهد شد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، پزشکی خانواده
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