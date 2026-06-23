مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: از نهم اسفندماه تا بیستم فروردین‌ماه، بیش از ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بهروز آقائی در نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه تخلیه، انبارش و خروج کالا‌های اساسی در بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: تداوم فعالیت‌های بندری و حفظ جریان تامین کالا‌های اساسی کشور در شرایط حساس، حاصل همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و مجموعه بندری بوده است.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای ۶ماهه دوم سال افزود: با توجه به افزایش ترافیک ورودی کشتی‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تمامی بخش‌های عملیاتی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره لجستیک و تامین کالا ضروری است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان همچنین از آماده‌سازی بخشی از زیرساخت‌ها و اراضی توسعه‌ای بندر امام خمینی (ره) برای بهره‌برداری و واگذاری طی سه تا چهار ماه آینده خبر داد و گفت: این ظرفیت‌ها در اختیار مجموعه‌های دارای توانمندی و تخصص لازم قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان اعلام کرد از نهم اسفندماه تا بیستم فروردین‌ماه بیش از ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده که نسبت به دوره مشابه رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در این نشست فعالان حوزه‌های تخلیه و بارگیری، کشتیرانی، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی نیز دیدگاه‌ها و چالش‌های خود را مطرح کردند و بر تسهیل فرآیند‌های عملیاتی و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و مدیریت بندر تاکید شد.

برچسب ها: کالاهای اساسی ، بندر امام خمینی
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