باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه آمده است: فیش حقوقی خردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی از ظهر امروز، سهشنبه ۲ تیرماه در دسترس قرار دارد.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود میتوانند بدون مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریها، در هر ساعت از شبانهروز و روزهای تعطیل از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی مستمریبگیران / فیش حقوقی مستمریبگیران / فیش حقوقی و همچنین از طریق اپلیکیشن «تأمین من» اقدام کنند.
بازنشستگان و مستمریبگیران برای مشاهده و دریافت فیش حقوقی جدید، در صورت نداشتن حساب کاربری، ابتدا باید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، ثبتنام کنند. بازنشستگان و مستمریبگیران در صورت مواجه با پیغام محدودیت جغرافیایی، باید VPN تلفن همراه یا کامپیوتر خود را خاموش نمایند و در صورت نمایش پیغام خطای سرویس به دلیل ترافیک مراجعات، در ساعات آتی به سامانه مراجعه کنند.
گفتنی است، پرداخت حقوق و افزایش متناسبسازی مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی از روز ۲۷ خرداد آغاز و تا پایان یکم تیرماه تکمیل شد.
شایان توجه است که در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیشهای صادره، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.
در پایان یادآور میشود: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال کنند.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی