اداره کل روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دسترسی بازنشستگان و مستمری‌بگیران به فیش حقوقی خردادماه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه آمده است: فیش حقوقی خردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی از ظهر امروز، سه‌‎شنبه ۲ تیرماه در دسترس قرار دارد.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها، در هر ساعت از شبانه‌روز و روز‌های تعطیل از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی مستمری‌بگیران / فیش حقوقی مستمری‌بگیران / فیش حقوقی و همچنین از طریق اپلیکیشن «تأمین من» اقدام کنند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای مشاهده و دریافت فیش حقوقی جدید، در صورت نداشتن حساب کاربری، ابتدا باید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، ثبت‌نام کنند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صورت مواجه با پیغام محدودیت جغرافیایی، باید VPN تلفن همراه یا کامپیوتر خود را خاموش نمایند و در صورت نمایش پیغام خطای سرویس به دلیل ترافیک مراجعات، در ساعات آتی به سامانه مراجعه کنند.

گفتنی است، پرداخت حقوق و افزایش متناسب‌سازی مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی از روز ۲۷ خرداد آغاز و تا پایان یکم تیرماه تکمیل شد.

شایان توجه است که در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال کنند.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، فیش حقوقی ، بازنشستگان ، مستمری بگیران
خبرهای مرتبط
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان
تمدید یک روزه مهلت دریافت لیست و حق‌بیمه
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت حقوق خرداد و دریافت فیش حقوقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا افزایش حقوق با تأخیر اعمال می‌شود؟
به‌دلیل تاخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق هنوز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه نشده است. این روند متاسفانه تقریباً هر سال تکرار می‌شود و معمولاً افزایش حقوق با یک تا دو ماه تأخیر اعمال می‌شود.

حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با احتساب حق بن و حق مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. حداکثر حقوق نیز حدود ۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که مطابق روال سال‌های گذشته سقف آن هفت برابر حداقل حقوق در نظر گرفته می‌شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان کی پرداخت می‌شود؟
عضو هیأت‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: با وجود نهایی شدن پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان با احکام جدید، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همچنان بلاتکلیف مانده و زمان دقیقی برای واریز آن اعلام نشده است.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
افزایش جدید و 3 میلیون تومانی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تابستان جدی شد
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بسیاری از مشکلات اقتصادی ربطی به اقدامات آمریکا و ترامپ ندارد.
بسیاری از مشکلات اقتصادی ربطی به اقدامات اروپا ندارد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چه تفاوتی بین کارگر شاغل و بازنشسته وجود دارد که شاغل ۳۵-۳۶ میلیون تومان عیدی می‌گیرد ولی کارگر بازنشسته که مشکلاتش قطعا چند برابر شاغل است باید ۳ میلیون تومان بگیرد؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس باید در داخل کشور بدنبال حل مشکل مردم باشند و نه در مذاکره، گفت وگو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۸:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ثبت‌نام نوبت جدید وام بازنشستگان تامین اجتماعی / وام ۶۰ میلیونی بازنشستگان از تیر ماه / اسامی دریافت‌کنندگان وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری منتشر شد؛ جزئیات کامل اعلام نتایج، نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار بازنشسته واجد شرایط و زمان‌بندی پرداخت وام...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چه تفاوتی بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازشستگان کشوری دارد که وام ۶۰ میلیونی به بازنشستگان تامین اجتماعی می دهند/ ولی اما وام ۷۵ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری می دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فوری/ سقف وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری به ۸۰ میلیون تومان رسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آره فیش در دسترس قرار گرفت. اما خود سایت تامین اجتماعی تو دسترس نیس! حقوق واریز شد، اما بانک در دسترس نیس!... چه خبره؟!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مشکل اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی ثابت کرده است و نشان داده است به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت خودشان بود است و متأسفانه هیچ کاری، اقدامی و اعتزاضی نمی کنند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
با سلام، لطفا در خصوص آن دسته از بازنشستگان که ۴۵ درصد افزایش حقوق گرفتن به علاوه ۱.۵ میلیون تومان توضیح دهید که این ۱.۵ میلیون چرا اضافه نشده. یا اگر اضافه شده با چه فرمولی اضافه شده.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزند چهارم که کپن نداشت
۱۶:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این حقوق به چی میرسه؟ مادر من ۱۳ سال بیمه پرداخته فروردین امسال بازنشست شده و شیش میلیون و دویست هزار تومان حقوقشه بیمه تکمیلی خودش و خواهرم هم کم بشه میمونه براش چهار میلیون با چهار میلیون چیکار میشه کرد؟ چطور با چهار میلیون زندگی کنه؟
از اون طرف حقوق کارمند های خود تأمین اجتماعی از ۴۰ میلیون شروع میشه ده برابر حقوق بازنشسته ها!!! این چه یکسان سازی هست؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۵:۵۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
در مورد حکم جدید و... در سایت ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی شکایت و اعتراض می کنم که می گوید به شعبه بهارستان مراجعه کنید و حضوری هم به شعبه تامین اجتماعی سبزدشت بهارستان مراجعه می کنم رسیدگی نمی کند و متأسفانه جواب های سربالا هم می دهند.
در مورد کردن کم پایه حقوق و سایر مزایای و متأسفانه با مدارک و مستندات شکایت و اعتراض می کنم و باز هم رسیدگی نمی کند چرا؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۶:۵۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بنده در مورد کردن حقوق و سایر مزایای در تاریخ 30 خرداد و 2 تیر ماه 1405 به شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه واحد مستمری حضوری مراجعه کرده ام ولی اما متأسفانه هیچ کاری نکردن درخواست رسیدگی دارم.
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۷:۰۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بنده در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایای در تاریخ 30 خرداد و 2 تیر ماه 1405 به شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه واحد مستمری حضوری مراجعه کرده ام ولی اما متأسفانه هیچ کاری نکردن درخواست رسیدگی دارم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
در مورد کم کردن پایه حقوق و سایر مزایای و متأسفانه با مدارک و مستندات شکایت و اعتراض می کنم و باز هم رسیدگی نمی کند چرا؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی
فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دسترس قرار گرفت
جزئیات دستگیری دزد حساب بانکی سالمندان و مامور قلابی در تهران