دبیر شورای امنیت روسیه هشدار داد ذخایر فعلی انرژی و کود در جهان قادر به جبران کاهش عرضه از روسیه و خاورمیانه نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، با بیان اینکه ذخایر انرژی و کود جهانی نمی‌تواند کمبود عرضه روسیه و غرب آسیا را جبران کند، نسبت به قحطی که می‌تواند ده‌ها کشور در آسیا، آفریقا و آمریکا را درگیر کند، هشدار داد.

شویگو در نشست نمایندگان کشور‌های عضو بریکس که بر امور امنیتی در دهلی نو نظارت دارند، افزود: «بستن تنگه هرمز امنیت غذایی و انرژی جهانی را تهدید می‌کند، زیرا این تنگه یک کریدور مهم صادراتی برای منابع انرژی و کود‌های معدنی برای بسیاری از کشور‌ها است. این امر بر فرصت‌های توسعه تاثیر منفی می‌گذارد و قحطی را در ده‌ها کشور در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین پیش‌بینی می‌کند.»

او همچنین خاطرنشان کرد که این وضعیت با تلاش‌های مداوم برای آسیب رساندن به سایت‌های تولیدی و بنادر روسیه و حملات دزدان دریایی به تانکر‌های گاز و سایر مسیر‌های حمل و نقل، تشدید شده است.

او تأکید کرد که «از دست دادن ذخایر روسیه و خاورمیانه را نمی‌توان با ذخایر فعلی جهانی جبران کرد.»

او افزود که پاسخ به این تهدید‌ها باید توسعه راه‌حل‌های جایگزین در حوزه‌های لجستیک، تجارت و منابع و تقویت هماهنگی بین کشور‌های بریکس در مورد مسائل بین‌المللی به طور کلی باشد.

منبع: آر تی