باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت: با توجه به تداوم شرایط اختلالات بانکی ، مردم برای مراجعه به جایگاه‌ها تا اطلاع ثانوی وجه نقد یا امکان کارت‌به‌کارت را همراه داشته باشند.

رضا نواز با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: طی روزهای اخیر هم در برخی جایگاه‌های سوخت که منابع مالی آن‌ها در برخی بانک‌ها قابل دسترس نبود و هم مردم در پرداخت بهای سوخت با مشکلاتی مواجه شدند که با مساعدت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین صبوری مالکان و کارکنان جایگاه‌ها، شرایط مدیریت شد.

وی افزود: از امروز شرایط سخت‌تر شده و عملا برای اینکه مردم با مشکل مواجه نشوند، لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند یا در صورت امکان از روش کارت‌به‌کارت استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت ادامه داد: امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاص برای برخی کارت‌های بانکی و کارتخوان‌ها وجود دارد، اما احتمال موفقیت این تراکنش‌ها پایین است.

نواز با قدردانی از همکاری مردم تاکید کرد: همراهی شهروندان می‌تواند عبور از این شرایط را آسان‌تر کند.

وی در ادامه گفت: مسئولان سیستم بانکی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شده و در ادامه انجام خواهد شد.