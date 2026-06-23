سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت:با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌های پایین است بنابراین امکان پرداخت با پول نقد یا کارت به کارت امکانپذیر است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت: با توجه به تداوم شرایط اختلالات بانکی ، مردم برای مراجعه به جایگاه‌ها تا اطلاع ثانوی وجه نقد یا امکان کارت‌به‌کارت را همراه داشته باشند.

رضا نواز با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: طی روزهای اخیر هم در برخی جایگاه‌های سوخت که منابع مالی آن‌ها در برخی بانک‌ها قابل دسترس نبود و هم مردم در پرداخت بهای سوخت با مشکلاتی مواجه شدند که با مساعدت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین صبوری مالکان و کارکنان جایگاه‌ها، شرایط مدیریت شد.

وی افزود: از امروز شرایط سخت‌تر شده و عملا برای اینکه مردم با مشکل مواجه نشوند، لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند یا در صورت امکان از روش کارت‌به‌کارت استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت ادامه داد: امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاص برای برخی کارت‌های بانکی و کارتخوان‌ها وجود دارد، اما احتمال موفقیت این تراکنش‌ها پایین است.

نواز با قدردانی از همکاری مردم تاکید کرد: همراهی شهروندان می‌تواند عبور از این شرایط را آسان‌تر کند.

وی در ادامه گفت: مسئولان سیستم بانکی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شده و در ادامه انجام خواهد شد.

 

برچسب ها: بنزین ، سوخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
پس به بانکا بگو به مردم پول بدن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
کدوم پول مگه شما پول به مردم دادین ؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حرف مفت زیاده
اینها هم مثلا دارن کار میکنن از مملکت خبر ندارن
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
پس
این اختلالات وهک بانکی ها توسط قاچاقچیان سوخت هس
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حالا یک‌کمی تحمل کنید مقاومت کنید.
۶
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دیوانه خونه شده
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آخه پول نقد از کجا بیاریم؟
الان بیش از یک ساله که هروقت از شعب مختلف بانکها تقاضای پول نقد میکنیم میگن نداریم حداکثر یه مبلغ ناچیزی پول نقد بهمون بدن
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کدوم پول نقد؟ مگه دستگاها پول نقدم میدن؟!
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کارت صادرات و ملی قطع است حقوق تو ملی خدا پدرت را بیامرزد از کجا پول نقد بگیرم
۰
۲۲
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United States of America
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
پول نقد!!!! جوری از دست مردم پول نقد رو جمع کردین که دیگه وجود خارجی نداره. یا بایست مالیات‌شو به atm n بدی درصد بگیره تازه بری اونجا اونا پول خرد ندارن. بواسطه درآمد بانکی و مالیات الان عکس پولا رو بایست از اینترنت سرچ کرد.
۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
پول نقد هست الان دست مردم اخع ...
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
تونستی پول نقد پیدا کنی ما رو هم با خبر کن
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این مشکلات بانکی در افغانستان و آفریقا هم رخ نمیده که اینجا اینطور میشه
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
من تا حالا در عمرم نشنیدم بانکی در جهان اینجوری هک بشه ، بزرگترین بانک ایران بانک ملی در عرض چند ماه گذشته ۲ بار به مدت طولانی از کار افتاده خیلی از مشتریانش احتمالاً حساب هایشان را از این بانک جمع می‌کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مگه گذاشتید تو جیب ملت پول نقد بمونه؟؟؟؟
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بانک هاازدسترس خارج هستند ازگچاپول نقد پیدا کنیم همون قبلاعابربانک هاپول نقدنداشتن،اصلاخودبانک هاپول نقدنمی دادند،شمابخدا بزارید کارت سوخت شخصی باقی بمونه فکرهمچین شرایط هم بکنید ،کارت سوخت از کارت بانکی بهتره
۱
۱۰
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۱۲
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