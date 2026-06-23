باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که نگاه علاقه‌مندان فوتبال به دیدار حساس تیم‌های ملی غنا و انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ دوخته شده، کارلوس کی‌روش معتقد است تیمش بدون نیاز به انگیزه‌های اضافی آماده این نبرد بزرگ خواهد بود.

سرمربی پرتغالی غنا که پنجمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، در نشست خبری پیش از این مسابقه اظهار داشت: بازی مقابل تیمی مانند انگلیس از آن دست مسابقاتی است که بازیکنان برای آن نیازی به سخنرانی انگیزشی ندارند. همه می‌دانند چه فرصت بزرگی پیش روی آنها قرار دارد و با بالاترین سطح تمرکز آماده این دیدار هستند.

کی‌روش در پاسخ به سوالی درباره شکست سنگین ایران مقابل انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز ترجیح داد نگاهش را به گذشته معطوف نکند و گفت: فوتبال هر روز داستان تازه‌ای دارد. نتایج گذشته هیچ تأثیری بر مسابقه امروز نخواهند داشت و هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.

وی با اشاره به اهمیت کار گروهی در دیدار برابر سه‌شیر‌ها افزود: برای موفقیت مقابل تیمی مانند انگلیس باید انسجام تیمی خود را حفظ کنیم. مهم‌ترین موضوع این است که بازیکنان در تمام دقایق مسابقه کنار یکدیگر بمانند و با تمرکز کامل برنامه‌های تاکتیکی را اجرا کنند.

سرمربی غنا همچنین با استفاده از جمله‌ای انگیزشی تلاش کرد روحیه بازیکنانش را افزایش دهد و گفت: شاید روی پیراهن انگلیس سه شیر نقش بسته باشد، اما ما از کشوری آمده‌ایم که میلیون‌ها شیر در کنار تیم ملی خود ایستاده‌اند.

دیدار غنا و انگلیس یکی از مهم‌ترین مسابقات این مرحله از رقابت‌ها محسوب می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت دو تیم برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.