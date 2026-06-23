مجموعه مستند «پاره‌های تن ایران» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مطهره عدالتخواه، روایتگر حمله به مدرسه شجره طیبه در جنگ رمضان امشب ساعت ۲۴ از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «پاره‌های تن ایران» مجموعه‌ای ۲۰ قسمتی است که تولید این مجموعه مستند کوتاه از ساعات اولیه حادثه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب تا روز‌های پس از برگزاری مراسم چهلم شهدای این حادثه به طول انجامیده است. 

این مجموعه مستند با تمرکز بر روایت خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و معلم‌های مدرسه، و با استفاده از تصاویر کمتر دیده‌شده لحظه اصابت موشک‌ها توسط دوربین‌های مداربسته، تصاویر امدادرسانی‌های اولیه گرو‌های مردمی و امدادی، تصاویر پیکر‌های شهدا در بیمارستان و سردخانه، تلاش دارد حقیقت تلخ حادثه را با جزئیات دقیق به نمایش بگذارد.

پژوهش میدانی این مجموعه همزمان با تولید از افراد محلی، کسبه و ارگان‌هایی مانند هلال احمر، سازمان انتقال خون، شورای تأمین و شهرداری انجام شده است تا ابعاد مختلف فاجعه به‌طور جامع بازخوانی شود.

«پاره‌های تن ایران» که تولید آن از روز‌های آغازین جنگ دوازده روزه کلید خورد و در آن دوران هم روایتگر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بر علیه کشور عزیزمان ایران بود، در جریان جنگ رمضان نیز با پرداختن به روایت‌های مردم میناب از حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه و شهدای مظلوم این جنایت پرداخته است.

این مجموعه محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

برچسب ها: مستند ، جنگ رمضان ، میناب
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