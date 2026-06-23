باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفارت خود در تهران را پس از بیش از سه ماه تعطیلی به دلیل جنگ در غرب آسیا بازگشایی می‌کند.

وزارت امور خارجه دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در ایران، سفارت این کشور در تهران بازگشایی می‌شود و خاطرنشان کرد که سفیر دانمارک در ایران از ۱۹ ژوئن در سفارت مشغول به کار بوده است.

دانمارک در تاریخ ۱۰ مارس به دلیل وضعیت امنیتی در ایران، سفارت خود در این کشور را به طور موقت تعطیل کرده بود.

سفارت ایتالیا در تهران نیز روز جمعه پس از بیش از سه ماه تعطیلی، درهای خود را بازگشایی کرد.

اسپانیا و سوئیس نیز، تنها چند روز پس از آتش‌بس بین تهران و واشنگتن، در آوریل گذشته برای بازگشایی سفارت‌های خود در ایران عجله کردند.

منبع: المیادین