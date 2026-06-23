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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگوهای پیش بینی وضع هوا، تا یک هفته آینده بارندگی نخواهیم داشت و آسمان استان صاف است.
او ادامه داد: طی ساعتهای بعد از ظهر وزش باد پیش بینی میشود.
رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: ماندگاری هوای گرم به ویژه در جنوب و مرکز استان ادامه دارد.
علیزاده تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان با ۸.۷ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و دژگاه دهرم با ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بودهاند.