آفتاب در فارس ماندگار است و باد‌های عصرگاهی میهمان این روز‌های استان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، تا یک هفته آینده بارندگی نخواهیم داشت و آسمان استان صاف است.

او ادامه داد: طی ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: ماندگاری هوای گرم به ویژه در جنوب و مرکز استان ادامه دارد.

علیزاده تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان با ۸.۷ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و دژگاه دهرم با ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.

برچسب ها: هواشناسی ، هوای گرم ، وضعیت آب و هوا ، وزش باد
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