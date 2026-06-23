باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ولی کریمی سرپرست پلیس راهور فارس، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه ۳ و ۴ تیرماه همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی برخی محدودیت‌های ترافیکی در شهر شیراز اعمال خواهد شد.

او افزود: بر این اساس در این ۲ روز مسیر‌های چهار راه مصدق تا چهار راه مشیر (طول بلوار لطفعلی خان زند) رفت و برگشت، میدان امام حسین (ستاد) به سمت میدان شهرداری، بلوار هجرت به سمت میدان شهرداری، چهارراه مشیر به سمت چهارراه پیروزی، خیابان ۹ دی، خیابان حضرتی تا شاهزاده قاسم به صورت رفت و برگشت، مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: همچنین خیابان حسینی از طرف بلوار سیبویه تا حرم سید علاء الدین حسین (ع) و خیابان حسینی از تقاطع زینبیه (دروازه قصابخانه) تا حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مسدود است.

سرهنگ کریمی گفت: در روز عاشورا بلوار رضوان از میدان ۱۲ فروردین تا دارالرحمه به صورت رفت و برگشت مسدود است و شهروندان جهت تردد باید از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

او با بیان اینکه این محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۷ صبح روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی و شب‌ها هم از ساعت ۱۹ تا پایان مراسم اعمال خواهد شد، افزود: شهروندان به مانند همیشه با خادمان خود در مجموعه انتظامی و راهور استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

منبع: پلیس فارس