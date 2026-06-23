سازمان هواپیمایی کشوری طی اطلاعیه‌ای از بازگشایی تدریجی فضای هوایی غرب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته هماهنگی کشوری و لشکری که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، مقرر شده است فضای غرب کشور همانند فضای شرق کشور به‌صورت عملیاتی و ۲۴ ساعته فعال شود.

به گفته این سازمان، با اجرای این مصوبه علاوه بر انجام پرواز‌های داخلی، شرایط لازم برای انجام پرواز‌های عبوری بر فراز کشور نیز فراهم خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است، همچنین تمامی فرودگاه‌های کشور مطابق شرایط و ضوابط مندرج در نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) امکان فعالیت هوانوردی خواهند داشت که پس از انجام ارزیابی‌های ایمنی لازم، فعالیت عملیاتی آنها از سر گرفته خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد که نقاط تبادل ترافیکی میان ایران و عراق به‌صورت ۲۴ ساعته عملیاتی شده و محدودیت مربوط به تجهیز هواپیما‌ها به سامانه شناسایی در این مسیر نیز حذف شده است.

در همین راستا، فرودگاه‌های کیش و عسلویه نیز با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و حمایت از رونق اقتصادی کشور، پس از انجام ارزیابی‌های ایمنی، از طلوع تا غروب آفتاب فعالیت عملیاتی خواهند داشت

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، فرودگاه های کشور
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