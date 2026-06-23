باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه دبیرخانه ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید مقرر شد اطلاعرسانی، تشریح جزئیات برنامهها و هرگونه موضعگیری رسمی درباره آیینهای وداع، تشییع و بزرگداشت امام شهید قائد، صرفاً از سوی ایمان عطارزاده، مسئول کارگروه اطلاعرسانی و سخنگوی ستاد و پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی وداع و تشییع، انجام شود.
رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید قائد همچنین تأکید کرد: هیچ فرد، دستگاه، نهاد یا عضوی از ستاد و غیرستاد مجاز به انجام مصاحبه، انتشار اخبار یا اعلام برنامهها خارج از سازوکار تعیینشده نیست و تمامی اطلاعرسانیها باید از مسیرهای رسمی اعلامشده صورت گیرد.
عارف با توجه به اهمیت موضوع تاکید کرد: رسانهها و به ویژه صداوسیما در اطلاعرسانی به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق، نظم و همدلی در تمامی مراحل برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: همه رفتارها، گفتارها و اقدامات مرتبط با این مناسبت باید در شأن و منزلت امام شهید قائد باشد و از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که به حرمت و جایگاه این مراسم ملی و معنوی خدشه وارد کند، پرهیز شود.