متخصص طب اورژانس گفت: در هنگام بروز گرمازدگی افراد دچار سر درد و سر گیجه همچنین بی قراری خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- طه بیات متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر با افزایش دما و گرمای هوا افراد باید مراقب پدیده گرمازدگی باشند.

وی ادامه داد: اولین علامت گرمازدگی خفیف احساس گرما در بین افراد است که در مراحل بعدی علائم این عارضه عواملی مانند سر درد، سر گیجه و بی قراری است.

بیات تاکید کرد: در مراحل حاد گرمازدگی فرد سطح هوشیاری اش کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بابد در بر خورد با مسئله گرما زدگی ابتدا فرد بیمار را به محیط خنک منتقل کرد. نوشیدن آب و مایعات فراوان در مواقع گرمای هوا توصیه می شود.

طه بیات ادامه داد: سالمندان و کودکان کمتر در برابر گرمازدگی از خود توان مراقبت کردن را دارند به همین دلیل در روز های گرم نباید این گروه ها را در ماشین تنها گذاشت.