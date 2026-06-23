باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه مدعی شد که ایران با اجازه بازرسیهای هستهای تا مدتها موافقت کرده است.
او در یک پست در رسانههای اجتماعی نوشت: "ایران به طور کامل و تمام و کمال با بازرسیهای هستهای در بالاترین سطح تا مدتها موافقت کرده است (بینهایت!). این "صداقت هستهای" را تضمین میکند. اگر آنها با این موافقت نمیکردند، مذاکرات بیشتری وجود نداشت! "
ایران شروع مذاکرات در مورد برنامه هستهای خود یا موافقت با دعوت از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازگشت به کشور را تکذیب کرده است.
ترامپ همچنین مدعی شد که ایالات متحده کشتیها را در تنگه هرمز باقی خواهد گذاشت تا در صورت لزوم، محاصره بنادر ایران را دوباره برقرار کند، چیزی که به گفته او «در حال حاضر بسیار بعید است». او افزود که روز دوشنبه ۱۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است.
این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اسن: برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات آسیب دیده در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما به عنوان یک عضو پیمان منع اشاعه روال عادی خود را ادامه میدهیم و این روال عادی مشخص است.
منبع: رویترز