رئیس جمهور آمریکا پس از ادعاهای معاونش بار دیگر مدعی شد که ایران با اجازه بازرسی‌های هسته‌ای تا مدت‌ها موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که ایران با اجازه بازرسی‌های هسته‌ای تا مدت‌ها موافقت کرده است.

او در یک پست در رسانه‌های اجتماعی نوشت: "ایران به طور کامل و تمام و کمال با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا مدت‌ها موافقت کرده است (بی‌نهایت!). این "صداقت هسته‌ای" را تضمین می‌کند. اگر آنها با این موافقت نمی‌کردند، مذاکرات بیشتری وجود نداشت! "

ایران شروع مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای خود یا موافقت با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازگشت به کشور را تکذیب کرده است.

ترامپ همچنین مدعی شد که ایالات متحده کشتی‌ها را در تنگه هرمز باقی خواهد گذاشت تا در صورت لزوم، محاصره بنادر ایران را دوباره برقرار کند، چیزی که به گفته او «در حال حاضر بسیار بعید است». او افزود که روز دوشنبه ۱۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است.

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اسن: برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات آسیب دیده در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما به عنوان یک عضو پیمان منع اشاعه روال عادی خود را ادامه می‌دهیم و این روال عادی مشخص است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بازرسی های هسته ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اسرائیل گفت نود درصد اطلاعات لازم برای جنگ و ترور در ایران رو از بازرسان آژانس گرفتیم!
حالا دوباره بیان اطلاعات جدید واسه حمله شدید تر به دست بیارن؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
به هیچ عنوان. مرگ بر ترامپ ملعون و منحوس. پای گروسی خائن به کشور باز نشود
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خفه شو قمارباز
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۲:۲۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
غیر از اینم قرار نیست باشه. عملیات ویژه نطامی آمریکا در ایران به خاطر چی بود؟ هسته ای . پس الانم نمیاد جایی از هسته ای ایران رو بیخیال بشه که
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حرامزاده اپستینی دست و پاهای آخرت را بزن
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دارن همچین میگیرن با گفتگو
بابا جنگ بشه بهتره ما هم از اونا چیزهایی مثل خسارت زدن میگیریم ظاهراً مذاکره خسارت یکطرفه به ضرر ما هست
۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
از آن پی تی خارج بشید . با اولین بازدید همین ۲ یا ۳ تا دانشمند رو هم به باد میدید هر وقت اسراییل اجازه بازدید داد از تاسیساتی یا حتی آمریکا شما هم بدید
۷
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چه غلط ها
۸
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز پست برای فریب افکار دنیا و داخلی آمریکا و برای اینکه وجه خود را بزرگ نشان دهد دایم تهدید و دروغ می‌گوید..او خوب می‌داند که در مقابل ایران قدرتمند بجز اجرای تعهدات مندرج در تفاهم نامه کاری نمی‌تواند بکند.و باید بند به بند انجام دهد...
۴
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ماهم مثلا یه رئیس جمهور داریم
۵
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
"ایالات متحده کشتی‌ها را در تنگه هرمز باقی خواهد گذاشت تا در صورت لزوم، محاصره بنادر ایران را دوباره برقرار کند" یعنی آمریکا قصد ایجاد بحران مجدد دارد.
۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آتش خشم ملت با تکیه به خدا و با حمایت از رهبری دامن تو و همه پیاده نطامی را خواهد گرفت و تمامی خوابهای را به باد خواهد داد و انتقام خون رهبری و شهدا به دست ملت گرفته خواهد شد.
۵
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سگ زرد تو که وقت میخری برا دور بعدی این اداها چیه
طرف ایرانی هم وقت میخره برا پر کردن زرادخانه موشکیش
پس اینسری یکم بیشتر فکر کن
۱۳
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
تو خودت رو آماده کن که شعله های جهنم بشدت فرا می‌خوانندت حرامی
۸
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
هسته ای و موشک ما قابل مذاکره نیست خون دانشمندان ما و مدافعین ما خیانت ندارد خدا را شکر مدافعین این کشور فقط به خاطر وطن وولایت ایستادگی کردند
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