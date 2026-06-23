باشگاه خبرنگاران جوان - برآورد‌های اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۷۸ هزار و ۴۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۸۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ موضوعی که از ثبت رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصدی در این سال حکایت دارد.

بررسی ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد عمده کاهش رشد اقتصادی ناشی از افت عملکرد بخش‌های «ساختمان»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعت» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است. سهم این بخش‌ها در رشد منفی ۰.۷ درصدی اقتصاد به ترتیب منفی ۰.۸، منفی ۰.۴، منفی ۰.۴ و منفی ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ۷ هزار و ۸۲۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش تولید محصولاتی همچون گندم، جو، پسته و خرما از مهم‌ترین عوامل افت رشد این بخش عنوان شده است.

در مقابل، بخش نفت در سال ۱۴۰۴ رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کرد و ارزش افزوده آن به ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد ریال رسید. افزایش تولید و صادرات نفت خام نسبت به سال قبل، مهم‌ترین عامل رشد این بخش اعلام شده است.

همچنین گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۳.۲ درصدی مواجه شد که نسبت به سال قبل ۵.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این گروه به تنهایی ۱.۱ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

در زیرمجموعه صنایع و معادن، بخش‌های «صنعت»، «ساختمان» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با رشد منفی ۳.۴، منفی ۱۵.۸ و منفی ۱.۶ درصدی روبه‌رو شدند. در مقابل، بخش‌های «استخراج معدن» و «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» به ترتیب رشد ۰.۱ و ۲.۹ درصدی را ثبت کردند.

منبع: ایبنا