شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویر زیبایی از تصاویر کوتاه و جذاب نمایشگاه از بقیع تا کربلا در روستای تکه شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های محرمی عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان اقدام به برگزاری نمایشگاه از بقیع تا کربلا کردند. این نمایشگاه با غرفه‌هایی بسیار متنوع از شهدای جنگ تحمیلی تا شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و درد دل‌های مولی علی (ع) در دل چاه حرکت کاروان اسرا به سمت شام و ده‌ها ماکت زیبای گلی و موکب شهدای تکه شب‌ها با چای آتشی و قهوه جوش و شربت گوارا پذیرای عزاداران است.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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