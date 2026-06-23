باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی حیدری در جلسه هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این مراسم اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی استان برای میزبانی از زائران و عزادارانی که از نقاط مختلف کشور در این آیین حضور خواهند یافت، بسیج شده است.

وی با اشاره به طراحی ساختار اجرایی ویژه برای مدیریت مراسم افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مجموعه‌ای متشکل از پنج کارگروه و ۲۴ کمیته تخصصی، مسئولیت ساماندهی بخش‌های مختلف این رویداد را بر عهده دارند تا تمامی امور مرتبط با حضور زائران و مهمانان به‌صورت منظم و هماهنگ دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ساختار، کارگروه اسکان و خدمات شهری است که در قالب سه کمیته تخصصی خدمات شهری، اسکان و گمشدگان فعالیت می‌کند و وظیفه تأمین نیاز‌های رفاهی و خدماتی زائران را بر عهده دارد.

وی گفت: در نشست تخصصی این کارگروه، موضوعات مختلف مرتبط با آماده‌سازی شهر برای پذیرش جمعیت گسترده عزاداران بررسی و مسئولیت هر بخش برای ارائه خدمات مناسب مشخص شد.

حیدری با تأکید بر اهمیت تأمین محل اقامت زائران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان حداقل یک میلیون نفر در قم انجام شده و ظرفیت‌های متنوعی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکز ورزشی، اماکن متبرکه و موقوفات از جمله فضا‌هایی هستند که برای اسکان زائران آماده‌سازی خواهند شد.

معاون استاندار قم بیان کرد: در کنار ظرفیت‌های رسمی، مردم مؤمن و مهمان‌نواز قم نیز در قالب طرح «هر خانه یک موکب» آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کرده‌اند که این موضوع نقش مهمی در افزایش ظرفیت اسکان و رفاه مهمانان خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین تمامی مراکز اقامتی و هتل‌های استان برای پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی آماده شده‌اند تا شرایط لازم برای حضور شخصیت‌ها و هیئت‌های رسمی شرکت‌کننده در این مراسم فراهم باشد.

حیدری با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده در حوزه خدمات شهری گفت: به‌منظور مدیریت بهتر خدمات‌رسانی، شهر قم به هشت منطقه و ۲۷ محدوده عملیاتی تقسیم شده است.

وی افزود: در هر یک از این محدوده‌ها، نیاز‌های مربوط به حمل‌ونقل، اسکان، پذیرایی و سایر خدمات عمومی ارزیابی و امکانات لازم برای پاسخگویی به جمعیت حاضر در مراسم پیش‌بینی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم تصریح کرد: هدف از این تقسیم‌بندی، توزیع متوازن خدمات در سطح شهر و جلوگیری از هرگونه خلل در روند خدمت‌رسانی است.

وی بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول در این بخش مأموریت یافته‌اند با آمادگی کامل، شرایط مناسب برای حضور میلیونی مردم را فراهم کنند.

حیدری با اشاره به پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای مدیریت گمشدگان اظهار کرد: کمیته ویژه‌ای برای این موضوع تشکیل شده که با بهره‌گیری از شبکه اطلاع‌رسانی منسجم، روند شناسایی و پیگیری افراد یا اشیای گمشده را تسهیل خواهد کرد.

وی افزود: این شبکه در پارک‌سوارها، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) و دیگر نقاط پرتردد مستقر خواهد شد.

معاون استاندار قم گفت: اطلاعات مربوط به افراد یا اشیای گمشده به همراه مشخصات و تصاویر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این شبکه اطلاع‌رسانی می‌شود تا روند یافتن آنها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی اضافه کرد: اتخاذ چنین تدابیری با هدف ارتقای آرامش خاطر زائران و تسهیل مدیریت جمعیت در مراسم پیش‌بینی شده است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به زمان‌بندی برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع از ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۱ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی و افزایش دمای هوا در این ایام، تلاش شده است بخش اصلی مراسم در ساعات اولیه روز برگزار شود تا رفاه و آسایش مردم و زائران بیش از پیش تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با قدردانی از همراهی دستگاه‌ها و مردم استان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده شهروندان و همکاری همه نهاد‌های اجرایی، مراسمی باشکوه، منظم و در شأن این شهید والامقام برگزار شود.

وی در پایان از مردم خواست با حفظ نظم، آرامش و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم را فراهم کنند و افزود: همراهی مردم مهم‌ترین عامل در برگزاری مطلوب این رویداد بزرگ خواهد بود.

منبع: استانداری قم