اختلاف ملکی در یکی از محله‌های اقلید به تیراندازی انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری مسلحانه و تیراندازی به سمت فردی با هویت مشخص در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان اقلید قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی عامل تیراندازی را شناسایی و او را در منزلش دستگیر کردند و پس از بازرسی‌های اولیه از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح دولول ساچمه زنی بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ بخشایی مطلق با بیان اینکه متهم انگیزه خود را اختلاف ملکی عنوان کرد، گفت: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد هنجارشکنان امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: اختلاف ملکی ، تیراندازی ، دستگیری عامل تیراندازی
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