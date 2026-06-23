باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری مسلحانه و تیراندازی به سمت فردی با هویت مشخص در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان اقلید قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی عامل تیراندازی را شناسایی و او را در منزلش دستگیر کردند و پس از بازرسی‌های اولیه از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح دولول ساچمه زنی بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ بخشایی مطلق با بیان اینکه متهم انگیزه خود را اختلاف ملکی عنوان کرد، گفت: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد هنجارشکنان امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

منبع: پلیس فارس