شبکه نسیم در ادامه تولید برنامه‌های سرگرمی‌محور خود، رئالیتی‌شوی جدیدی با عنوان «جونمون» را برای پخش آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نسیم در ادامه تولید برنامه‌های سرگرمی‌محور خود، رئالیتی‌شوی جدیدی با عنوان «جونمون» را برای پخش آماده می‌کند؛ مجموعه‌ای که این روز‌ها مراحل پایانی ضبط خود را پشت سر می‌گذارد.

«جونمون» با اجرای سپند امیرسلیمانی و مونا کرمی مقابل دوربین رفته و در فضایی صمیمی و خانوادگی، به موضوعاتی می‌پردازد که بخش قابل توجهی از زوج‌های جوان با آن مواجه هستند.

سازندگان این مجموعه معتقدند پرداختن به مسائل خانواده و آینده زندگی مشترک، زمانی اثرگذار خواهد بود که در قالبی جذاب و غیرمستقیم با مخاطب مطرح شود. از همین رو تلاش شده «جونمون» علاوه بر جنبه‌های سرگرمی، بستری برای طرح برخی دغدغه‌های اجتماعی نیز باشد.

کامران سیف‌اللهی تهیه‌کننده برنامه در جمع عوامل تولید با اشاره به روند شکل‌گیری این پروژه بیان کرد که ایده برنامه بر پایه نیاز‌های جامعه امروز طراحی شده و اتاق فکر و گروه مشاوران در تمامی مراحل توسعه محتوا حضور فعال داشته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود «جونمون» پس از پایان مراحل تولید و تدوین، در کنداکتور آینده شبکه نسیم قرار بگیرد.

برچسب ها: شبکه نسیم ، برنامه تلویزیونی
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