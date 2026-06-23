باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که تمام غرب با تأمین پهپادهای اوکراین برای منافع این کشور کار میکند.
پوتین اظهار داشت: "البته، با چنین نفوذ عظیمی، وقتی تمام غرب برای آنها کار میکند، این پهپادها در جریانهای عظیمی به پرواز در میآیند. "
رئیس جمهور روسیه در مورد نامه سرگشاده ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که این نامه پیششرطهایی برای مذاکرات صلح ایجاد نمیکند، بلکه پتانسیلی برای درگیری ایجاد میکند. پوتین در ادامه گفت که نمیتواند با زلنسکی مذاکره کند، زیرا نیروهای اوکراینی در حالی که خواستار مذاکرات صلح هستند، به اهداف غیرنظامی حمله میکنند.
او گفت که اوکراین در تلاش برای بیثبات کردن جامعه، به زیرساختهای غیرنظامی در روسیه حمله میکند.
منبع: بریکینگ نیوز