رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تمام غرب با تأمین پهپاد‌های اوکراین برای منافع این کشور کار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام غرب با تأمین پهپاد‌های اوکراین برای منافع این کشور کار می‌کند.

پوتین اظهار داشت: "البته، با چنین نفوذ عظیمی، وقتی تمام غرب برای آنها کار می‌کند، این پهپاد‌ها در جریان‌های عظیمی به پرواز در می‌آیند. "

رئیس جمهور روسیه در مورد نامه سرگشاده ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که این نامه پیش‌شرط‌هایی برای مذاکرات صلح ایجاد نمی‌کند، بلکه پتانسیلی برای درگیری ایجاد می‌کند. پوتین در ادامه گفت که نمی‌تواند با زلنسکی مذاکره کند، زیرا نیرو‌های اوکراینی در حالی که خواستار مذاکرات صلح هستند، به اهداف غیرنظامی حمله می‌کنند.

او گفت که اوکراین در تلاش برای بی‌ثبات کردن جامعه، به زیرساخت‌های غیرنظامی در روسیه حمله می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
محدودیت پرواز در فرودگاه‌های مسکو در پی حملات پهپادی
نشست انگلیس و اتحادیه اروپا به دلیل استعفای استارمر به تعویق افتاد
۵ کشته و ۲۹ زخمی در حملات پهپادی اوکراین به کریمه و کراسنودار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
بزودی یک هجوم ویرانگر و تاریخی به اکراین شرو خواهد شد
اروپا اکراین رو قربانی دشمنی تاریخی ش با روسها کرد
خاک تو سر اکراین که تن داد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
یکی بگه وقتی پوتین میگه تمام غرب و غرب یعنی کجا؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
قرار بود بیست وچهارساعته اوکراین راجز روسیه کنی
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
زمان جنگ ایران نفت فروختی وفشار را از اوکراین برداشتی.اگر کمی کمتر نفت میفروختی وبه اوکراین فشار می آوردی موقعیت ما در جنگ به مراتب بهتر بود .امتیاز هم از غرب می‌گرفتی.
حالا بخور نتیجه اعمال خودت را.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نگنه انتظار داری دو دستی کشورشون رو تقدیم بهتو کنن
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خوب مگه چه اشکالی داره کفش پوتین؟؟
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۸:۰۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اینو باید قبل از شروع کردن جنگ در نظر میگرفتی نه بعد چندین سال که نتونستی کاری انجام بدی ابرقودرت
۸
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۲۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
جنگ علیه روسیه آغاز شده بود اون وقتی که زلینسکی دلقک بجای اینکه بیطرفی خودش رو ثابت کنه تا کشورش میدان جنگ غرب علیه روسیه نشه دقیقا قبول کرد که ناتو در کشورش پایگاه بزنه که با تصمیم این دلقک احمق
روسیه رو مجبور به شروع جنگ کرد.
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
آخرین اخبار
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
نتانیاهو: باید از وابستگی نظامی به آمریکا رها شویم!
پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند
ادعای ترامپ درباره موافقت ایران با بازرسی‌های هسته‌ای
بازگشایی سفارت دانمارک در تهران
هشدار شویگو درباره ناتوانی جهان در جایگزینی ذخایر روسیه و خاورمیانه
دو شهید و یک زخمی طی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان
عراق بدنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
طرح اروپا برای اعزام ۵ هزار سرباز به لبنان در صورت وتوی آمریکا علیه یونیفل
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز