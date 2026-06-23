کارکنان بخش ابزار دقیق نیروگاه رامین اهواز موفق شدند در یک طرح تخصصی اقدام به طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز در واحد ۵ نیروگاه شوند که این اقدام منجر پایداری شبکه تولید در نیروگاه رامین گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلطانی نوروزی رئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک ابزار دقيق نيروگاه رامين اهواز اظهار کرد: تامین برخی از قطعات الکترونیکی نیروگاهی بویژه نیروگاه های بخاری با چالشها و محدودیت های متعددی همراه است و به همین منظور با تکیه بر دانش و تخصص همکاران خود توانستیم اقدام به طراحی و ساخت تعدادی از قطعات تخصصی ابزاردقیقی و الکترونیکی نمائیم.

وی گفت: نوع سنسورها با سنسورهاي استاندارد رايج جهاني اروپايي و با قيمت مناسب و دسترسي بالا جايگزين شدند و ضمن بروز توانمندی داخلی و جلوگیری از خروج ارز و صرفه جویی بیش از ۸ میلیارد تومانی ، سطح پایداری واحد‌های تولیدی نیروگاه رامین اهواز را بهبود دادیم.

منبع: روابط عمومی نیروگاه رامین