کارکنان بخش ابزار دقیق نیروگاه رامین اهواز موفق شدند در یک طرح تخصصی اقدام به طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز در واحد ۵ نیروگاه شوند که این اقدام منجر پایداری شبکه تولید در نیروگاه رامین گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سلطانی نوروزی رئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک ابزار دقيق نيروگاه رامين اهواز اظهار کرد: تامین برخی از قطعات الکترونیکی نیروگاهی بویژه نیروگاه های بخاری با چالشها و محدودیت های متعددی همراه است و به همین منظور با تکیه بر دانش و تخصص همکاران خود توانستیم اقدام به طراحی و ساخت تعدادی از قطعات تخصصی ابزاردقیقی و الکترونیکی نمائیم. 

وی گفت: نوع سنسورها با سنسورهاي استاندارد رايج جهاني اروپايي و با قيمت مناسب و دسترسي بالا جايگزين شدند و ضمن بروز توانمندی داخلی و جلوگیری از خروج ارز و صرفه جویی بیش از ۸ میلیارد تومانی ، سطح پایداری واحد‌های تولیدی نیروگاه رامین اهواز را بهبود دادیم.

منبع: روابط عمومی نیروگاه رامین 

برچسب ها: نیروگاه رامین اهواز ، ساخت قطعات
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