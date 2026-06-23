سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر محمدباقر قالیباف و سید عباس عراقچی، در مسقط، گفت‌و‌گو‌هایی را انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت ایرانی با سلطان هیثم بن طارق و همچنین با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سلطنت عمان بار دیگر حمایت خود را از «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است، اعلام کرد و بر اهمیت تداوم گفت‌و‌گو‌ها و هماهنگی‌ها برای اجرای موفق این تفاهم نامه تأکید ورزید.

جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مجدداً بر تعهد خود نسبت به تضمین عبور ایمن از این آبراه، مطابق با مقررات مرتبط حقوق بین‌الملل تأکید کردند و در عین حال بر حاکمیت و حقوق حاکمه خود بر آب‌های سرزمینی واقع در تنگه هرمز پای فشردند. دو طرف همچنین در چارچوب مفاد «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» درباره موضوعات مرتبط با تنگه هرمز به تبادل نظر پرداختند.

دو کشور توافق کردند؛ گفت‌و‌گو‌های خود درباره این موضوع را از طریق تشکیل یک کمیته مشترک میان دو وزارت امور خارجه ادامه دهند تا درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبطی که در این زمینه ارائه خواهد شد و همچنین هزینه‌های مربوط به این خدمات، مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی، به تفاهم برسند. در همین راستا، طرفین همچنین توافق کردند با کشور‌های ساحلی منطقه و نیز سایر طرف‌های ذی‌ربط، رایزنی و گفت‌و‌گو‌هایی انجام دهند.

طرفین تأکید کردند که تمامی ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید به‌طور کامل حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور ساحلی را محترم بشمارد.

سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد خود نسبت به حفظ تنگه هرمز به‌عنوان یک آبراه امن و باز برای کشتیرانی بین‌المللی تأکید کردند. دو طرف همچنین اهمیت تداوم همکاری‌ها برای ارتقای ایمنی دریانوردی، آزادی کشتیرانی و ثبات منطقه‌ای را مورد تأکید قرار دادند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
🤣
آخه از عمان توقع دارید بیاد بگه آره با هم تنگه رو مدیریت کنیم؟🤣
اعراب از آمریکا میترسن.
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
تنگه را نباید از دست میدادیم،...بر سر این دولت وفاق
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آبراه باز ؟؟؟؟؟؟؟؟
خدا ازتون نگذره
۴
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
عوارض که نمی‌گیرید هیچ هزینه هم میکنید آخه چقدر خنگید. میخوام بدونم آمریکا چطوری جنگ شکست خورده رو تبدیل کرد به پیروزی!!!!!
۲
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چرا انقدر با کلمات بازی میکنید و می‌ترسید رک و راست بگید هزینه می‌گیرید؟؟؟ خب درست و حسابی و ساده برای ملت توضیح بدید قراره چه بلایی سرمون بیاد... شما که ملت رو بیچاره کردید و همه چیز رو به باد دادید حداقل ساده و روشن بگید چه خاکی به سرمون شده دیگه
۲
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد زاده
۱۸:۰۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اگر تمام مقررات حاکم بر تنگه هرمز بخواهد متغیر باشد ،
مشکلات احتمالی آتی را شاهد خواهیم بود !!!
ضمن احترام کامل به کشور دوست و برادر عمان ، از هم اکنون
باید شاکله اصلی و مشترک مقررات تنگه هرمز ، بصورت ثابت
تدوین شود و سایر موارد بصورت متغیر ( سالیانه ) در دستور کار
ایران و عمان قرار گیرد !
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خدا نکنه که

اینم بدن بره
۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
قرار بود از تنگه از این به بعد عوارض بگیریم چی شد پس ؟؟
۰
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کدوم کشور خسارات مالی وجانی زیاد متحمل شده؟

مردم عمان ب خوبی درک میکنن ک ملت ایران بیشتر زیان و متحمل شدن بر مقاومت ب حق حاکمیت بر تنگه هرمز
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
عجله نکن !
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